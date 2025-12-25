Deportes

Campeonato Mundial de deportes acuáticos regresa a Budapest

El Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos regresará a Budapest en 2027, con sedes principales en el MVM Dome y el Duna Arena, en una lid pactada del 26 de junio al 18 de julio.

Según destacó el Comité Organizador, el certamen de natación marcará la tercera vez que Budapest acoge el evento en nueve años, tras las ediciones en 2017 y 2022.

La capital húngara también albergó el Campeonato Mundial de Natación Acuática (25 metros) en 2024, consolidando aún más su posición como uno de los escenarios internacionales más sobresalientes.

El MVM Dome, el estadio multifuncional más grande de la región, acogerá las lides de natación y waterpolo y contará con dos piscinas, una de competición en el recinto y una de entrenamiento justo en el exterior.

Por otro lado, el Duna Arena, una de las instalaciones acuáticas más prestigiosas del mundo, acogerá las pruebas de clavados y natación artística.

De acuerdo con World Aquatics, esta decisión garantiza mayores oportunidades para que los espectadores disfruten de las competiciones en primera persona.

A su vez, enfatizó que un calendario más relajado y unas condiciones óptimas de competición y entrenamiento también beneficiarán directamente a los atletas.

El evento tendrá lugar el año previo a los Juegos Olímpicos y será la competición más importante desde el punto de vista clasificatorio, «por lo que se espera un enorme interés», resaltó el copresidente del Comité Organizador, Ádam Schmidt. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

