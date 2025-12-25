Cimex alerta sobre estafas en sitios web y redes sociales

En días recientes desde los perfiles institucionales de la Corporación CIMEX y FINCIMEX S.A se ha venido alertando a los clientes de posibles acciones fraudulentas con respecto a la comercialización de productos a través de sitios no oficiales y perfiles personales que operan desde las plataformas digitales, haciendo uso de la identidad corporativa de ambas empresas.

A partir de ofertas tentadoras en estos “sitios” los consumidores se han visto atraídos a realizar compras mediante transferencias de saldo. Los titulares han facilitado datos bancarios y personales que constituyen la protección para las operaciones legítimas, brindando la posibilidad de suplantar al cliente y acceder a sus fondos.

La especialista en Riesgos y Prevención de Fraudes de Fincimex Lic. Ynaid Amor explica que la información del carnet de identidad, la numeración de la tarjeta, los datos del comprobante de compra; son las llaves que protegen las cuentas de los clientes. Esta información no ha de ser compartida con personas desconocidas.

Al recibir un mensaje o correo solicitando información personal o financiera, el cliente ha de asegurarse de que provenga de una fuente confiable; y solo utilizar plataformas de pago reconocidas y seguras. Ante cualquier comportamiento sospechoso se debe reportar inmediatamente a las autoridades correspondientes: denuncia a la PNR, y notificación a la entidad de Fincimex en cada territorio.

El Lic. Esteban Martin Gonzalez, Director de Ventas de CIMEX, declara que todas las promociones, rebajas de precios u otros incentivos adicionales a las compras se realizan de forma presencial en los establecimientos comerciales, sin pagos o solicitud previa de datos.

Recomendamos a los usuarios a mantenerse informados por los canales oficiales de comunicación:

Corporación CIMEX S.A

Numero Único: 80000724

Correo electrónico: atencionalcliente@cimex.com.cu

Facebook: Corporación Cimex.SA Oficial

X: @cimex_cuba

Instagram: @cimex_cuba

Fincimex S.A

Facebook: Fincimex S.A

Página de Instagram: @Financiera_CIMEX

Centro de Llamadas: 7220-11-99 (ALH)

Tomado de Cubadebate