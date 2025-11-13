Atletismo sin tregua en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El atletismo dominará todos los días de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, prometiendo velocidad y emoción desde la inauguración hasta la jornada final, anunció en un cambio radical el Comité Olímpico Internacional.

La entidad dijo que las competiciones se extenderán del 15 al 30 de julio, combinando tradición y novedad. Los 100 metros femeninos abrirán la acción olímpica con un espectáculo de fuerza y elegancia, mientras que el maratón masculino cerrará la cita, con corredores que desafiarán el asfalto californiano y la historia misma de los Juegos.

Esta disposición permite a las estrellas doblar pruebas, gracias a descansos estratégicos entre rondas y un sistema de repesca que maximiza la recuperación y la emoción.

Sebastian Coe, presidente de World Athletics, aseguró que este programa “respeta la historia del atletismo y a la vez ofrece un ritmo trepidante que mantendrá al mundo pendiente de cada salto, lanzamiento y carrera”.

La velocista estadounidense Sha’Carri Richardson destacó que “estas pruebas femeninas prometen momentos inolvidables y una oportunidad única para brillar desde el primer día”.

Del icónico Coliseo Memorial a las calles de Los Ángeles, más de 10.000 atletas de casi 200 países competirán en 35 deportes, escribiendo la tercera página dorada de la ciudad en la historia olímpica tras 1932 y 1984. La cita promete emociones, récords y la magia que solo el atletismo puede ofrecer. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

