Tormenta solar impacta la Tierra y genera auroras boreales

Una tormenta solar impacta esta semana el campo magnético de la Tierra y alcanzó este miércoles una alerta de nivel G4, de calificación severa, informó el Centro de Predicción del Clima Espacial.

El fenómeno ha generado deslumbrantes auroras boreales visibles en varios países, y según la NASA, este evento forma parte de un período de alta actividad solar que podría extenderse hasta finales de año.

De acuerdo con las fuentes, la tormenta solar se mantendrá en niveles “severos” hasta hoy, lo que podría afectar a algunos sistemas de la red eléctrica o afectar a la navegación por GPS, entre otras incidencias.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) informó que este evento podría interrumpir algunas comunicaciones por radio y afectar a los satélites de posicionamiento y las redes eléctricas.

También reportó CNN que, de acuerdo con estimaciones del Servicio Geológico Británico, la actividad solar actual podría conducir a una tormenta G5 (en una escala del uno al cinco), o una tormenta geomagnética extrema, el nivel más alto. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 1