China da una severa advertencia a Japón

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China advirtió que si Japón no se retracta de sus declaraciones sobre Taiwán, se enfrentará a las consecuencias, recoge Reuters.

El portavoz Lin Jian realizó estos comentarios durante una rueda de prensa este jueves en relación a las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien habló de manera provocadora e insinuó que, si Pekín despliega su fuerza militar en la isla, podría desencadenar una respuesta de la misma índole por parte de Tokio.

«Instamos a Japón a reflexionar profundamente sobre sus crímenes pasados, a detener de inmediato sus provocaciones y excesos, y a evitar jugar con fuego en la cuestión de Taiwán», expresó Lin Jian, asegurando que las declaraciones de Takaichi representan una «cruda injerencia» en los asuntos internos de China, así como un «duro golpe» para las relaciones bilaterales.

«Si Japón se atreve a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, constituirá un acto de agresión y China contraatacará con contundencia«, concluyó.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera como parte irrenunciable de su territorio y la mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

Ante las declaraciones separatistas del liderazgo de Taiwán, desde Pekín remarcan que esta región «nunca ha sido un país ni jamás lo será», ya que «Taiwán es una parte inalienable del territorio de China». (ALH)

Tomado de Prensa Latina

