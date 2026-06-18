Mundial de Fútbol 2026: Otra decepción europea y partidazo entre ingleses y croatas

Hasta el momento, los equipos africanos son una agradable sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA y la República Democrática del Congo no fue menos este 17 de junio frente a Portugal.

Cristiano Ronaldo y compañía no pudieron pasar del empate a un gol frente a los congoleños en su debut mundialista.

El primer tanto llegó temprano por un perfecto cabezazo de João Neves tras un centro de Pedro Neto al minuto 6 del partido. La fanaticada lusa se emocionaba pensando en una goleada.

Pero el Congo hizo su juego, defendieron en bloque bajo, y aguantaron todo el encuentro usando el contraataque como estrategia para marcar. El empate llegó al 45+4 con gol de Wissa.

Portugal tuvo más posesión, pero muy pocas ocasiones. Apenas un disparo entre los tres palos para los de Roberto Martínez y un Cristiano Ronaldo perdido en el campo.

Inglaterra y Croacia: goles, goles y más goles

El choque entre ingleses y croatas fue una verdadera fiesta goleadora en el AT&T Stadium de Texas.

Era el estreno de Luka Modrić en nada más y nada menos que su quinto Mundial, el último baile para la leyenda croata.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se adelantaron en el marcador con gol de Harry Kane al minuto 12 desde el punto penal.

Luego apareció Petar Sučić para asistir a Martin Baturina al 36 y así empatar el encuentro. Pero justo al 42 volvió a marcar la estrella del Bayern, Harry Kane, y puso el 2×1 en el marcador.

A los croatas no les convencía terminar el primer tiempo perdiendo y volvieron a empatar con gol de Petar Musa al 45+5 tras una asistencia del veterano Ivan Perišić.

En el segundo tiempo aparecieron Jude Bellingham al 47 y Marcus Rashford al 84 para poner el 4×2 definitivo.

De esta forma el equipo de los Tres Leones cerró un debut espectacular. Tras un primer tiempo de ida y vuelta, los cambios de Thomas Tuchel dieron sus frutos. Bukayo Saka entró para revolucionar la banda y Marcus Rashford no perdonó en la recta final para liquidar el encuentro.

Los de África dicen presente

En el tercer encuentro de la jornada se enfrentaron Ghana y Panamá con victoria por la mínima de los africanos.

El encuentro tuvo pocas oportunidades por parte de los dos equipos que lo intentaron en escasos chances, pero Yirenkyi marcó el gol de la victoria justo al 90+5 cuando estaban listos para irse del campo.

Fue un final agónico y triunfazo africano. De esta forma, la Copa se complica para los panameños, ya que ahora deben ganarle a Croacia e Inglaterra para tener opciones de clasificar.

Luis Díaz dice presente

El último partido de la jornada tuvo a un Luis Díaz encendido. «El guajiro» demostró que su buen estado de forma no es solo para el Bayern y que también viene con todo al Mundial.

El primer gol llegó al 40 con una genialidad de Díaz metiendo el balón al área para que Muñoz la pusiera entre los tres palos de primera.

Uzbekistán empató las acciones al 60 con gol de Fayzullaev, pero la alegría de los uzbekos no duró mucho ya que al 65 apareció Luis Díaz en una contra poniendo a Colombia a ganar 2×1.

Y justo cuando parecía que el partido no daba para más, Campaz marcó el 3×1 definitivo al 90+9.

Colombia venció a Uzbekistán en un Estadio Azteca repleto de colombianos. Así los parceros arrancaron el torneo con el pie derecho.

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