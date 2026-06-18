Este miércoles tuvo lugar en el Salón ETECSA, en el Centro de Negocios de la Habana, la Asamblea General Constitutiva de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La sesión del importante acontecimiento estuvo encabezada por Daniel Baz, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y la vicepresidenta del Inder, Teresa Yamila Méndez Álvarez.

El máximo organismo deportivo de nuestro país realizó un acto sin precedentes, el cual homenajeó al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, principal impulsor del desarrollo del Sistema Deportivo Cubano, en el año de su centenario.

También rindió tributo a quien fuera presidente del Movimiento de Doctores en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte y del tribunal de igual nombre, el doctor Iván Román Suárez.

Luego de la votación entre los miembros de la Asamblea, quedó constituida la Sociedad, de la cual resultó electo presidente el doctor en Ciencias Jorge Luis Barcelán; la doctora en Ciencias Mélix Ilisástigui, vicepresidenta; Isabel María Fleitas Díaz, secretaria, y Alfredo Quintana Díaz, tesorero.

Los también doctores en Ciencias, Antonio Becali Garrido, Mayda Losada Robaina, Beatriz Sánchez Córdova, Héctor Noa Cuadro y Karel Pachot Zambrano, fueron elegidos vocales.

Desde el punto de vista jurídico, Pachot Zambrano agregó que «esta sociedad tiene su amparo legal en la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, que reconoce la creación y desarrollo de sociedades científicas, dedicadas a la investigación y conocimiento en las áreas de la cultura física y el deporte».

Agregó el Director Jurídico del Inder que, «al ser la primera de su tipo que se constituye en el país, asume el enorme compromiso de fortalecer científicamente a todo el deporte cubano».

La novedosa entidad figura como una sociedad jurídica que pueda aportar al deporte cubano desde la ciencia; en un contexto en el que más que nunca la actividad científica necesita solventar las necesidades del deporte cubano.

Su Presidente electo expresó que para el Sistema Deportivo Cubano es de gran importancia esta sociedad, pues tiene como objetivo fundamental fomentar, colaborar, aportar y tributar a la actividad física y el deporte.

Foto: Roberto Morejón

Eduardo Marrero/ Jit

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