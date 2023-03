Sonidos en los Oscar

Bandas sonoras y canciones originales resuenan desde la gran pantalla y matizan cada trama con la magia necesaria para lograr el impacto del mensaje que desean transmitir los realizadores y posicionar las historias en la preferencia de los espectadores.

En la 95 edición de los Premios Oscar figuran entre las candidatos a mejor banda sonora, Volker Bertelmann (Sin novedad en el frente), Justin Hurwitz (Babylon), Carter Burwell (Almas en pena en Inisherin), Son Lux (Todo a la vez en todas partes) y John Williams (Los Fabelman).

De esta selección, los especialistas ubican en la delantera a Babylon, cuya narrativa está acompañada por ritmos de jazz, resultado del talento Hurwitz, quien ostenta dos estatuillas doradas por su trabajo en las cinta La La Land.

Asimismo, sobresale la banda sonora de Almas en pena de Inisherin, cuyos tonos melódicos marcan la confrontación de los protagonistas, mientras Williams, quien acumula cinco de la mano de las producciones de Steven Spielberg, podría incrementar su catálogo de premios.

Por su parte, Son Lux se subió al tren de las sorpresas emanadas del largometraje Todo a la vez en todas partes -que ostenta 11 candidaturas-, y propone una sonoridad experimental, a tono con el multiverso hilarante y distópico de la entrega audiovisual.

Sin dudas, el Dolby Theatre de Los Ángeles, California se convertirá en escenario musical el próximo domingo, pues además de la pugna en estos apartados, los contendientes amenizarán la gala, que desde ya se pronostica llena de sorpresas.

El pentagrama abarca música de tono tenso bélico, melancólica o de fiesta, notas que evocan el cine clásico o la primera mitad del siglo XX, en una sinfonía cinematográfica marcada por el talento de destacadas figuras de la industria del entretenimiento.

En ese sentido, resalta la canción Applause, firmada por Diane Warren e interpretada por Sofia Carson en el largometraje Tell It Like a Woman, dirigida por Catherine Hardwicke, Taraji P. Henson, Lucía Puenzo, Leena Yadav, Maria Sole Tognazzi, Mipo O, Lucia Bulgheroni y Silvia Carobbio.

Entre los pesos pesados de la categoría la balanza se inclina a favor Lady Gaga y BloodPop, con la pieza Hold my hand, creada para Top Gun: Maverick, del cineasta Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise.

No obstante, los expertos destacan la canción Lift me up, del filme Black Panther: Wakanda Forever, que reúne en la voz de Rihanna, la maestría de Tems, Ryan Cooglery, Ludwig Göransson y la propia cantautora.

Igualmente, las apuestas se disputan entre Naatu Naatu, interpretada por Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava para la ganadora del Globo de oro en el apartado de cinta de habla no inglesa, RRR, la vula contó con Chandrabose y M.M. Keeravaani para la concepción de la música y letra.

Cierra la lista de propuestas This is a Life, de Son Lux, David Byrne y Mitski, que marca el ritmo de Todo a la vez en todas partes, una película del dúo de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que pudiera ser la mayor ganadora del certamen. (ALH)

Tomado de Prensa Latina