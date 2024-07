El Rock: Un grito de libertad que cambió el mundo

Desde sus inicios, el rock surgió como una bandera y una expresión de rebeldía y libertad, transformándose en uno de los géneros musicales más influyentes y perdurables de la historia.

Con sus explosivos ritmos y letras provocativas, este género musical no solo ha impreso su sello de manera especial en el panorama cultural mundial, sino que también ha sido un motor de cambio social y un catalizador para la expresión personal y comunitaria, y para la conformación de una subcultura particular y los imaginarios sociales.

El Rock and Roll surgió a mediados de los años 1950 en los Estados Unidos, una tarea compleja dado el crisol de influencias que lo engendró: una profunda metamorfosis sonora que entronca sus raíces haca el blues, el rhythm and blues y el country.

Chuck Berry, considerado uno de los padres fundadores del rock, declaró una vez: “Mi música era simplemente una mezcla de todo lo que me gustaba. Pero cuando toqué esa mezcla, el público se volvió loco”.

Durante los años 1960 y 1970, el rock se expandió y diversificó, dando lugar a subgéneros como el rock psicodélico, el hard rock y el punk. Grupos icónicos como The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin no solo definieron el sonido de una generación, sino que también influyeron en la moda, las ideologías y las actitudes de millones de jóvenes alrededor del mundo.

El rock, atrapado en la naciente industria cultural, pronto se convirtió en algo más que música; se transformó en una plataforma para la disidencia y el cambio social.

Bob Dylan, cuyas letras cargadas de significado se convirtieron en himnos del movimiento por los derechos civiles, expresó en su momento que: “La gente rara vez hace lo que creen. Hacen lo conveniente, y luego se arrepienten”.

A través de sus canciones, Dylan, junto a otros artistas, desafió el status quo y amplificó las voces de aquellos que clamaban por justicia social.

En una entrevista para la BBC, Bruce Springsteen, otro coloso del rock, recordó: “El rock nació del deseo de encontrar una libertad personal y social que nos estaba siendo negada en nuestra vida diaria”.

Esto es especialmente patente en el contexto de la Guerra de Vietnam, donde canciones como “Fortunate Son”, de Creedence Clearwater, se convirtieron en himnos de protesta contra la guerra y la desigualdad.

El impacto del rock se ha sentido más allá de las fronteras nacionales y las barreras culturales. En 1985, el Live Aid, un concierto benéfico de rock organizado por Bob Geldof y Midge Ure, recaudó millones de dólares para luchar contra la hambruna en Etiopía y fue visto por una audiencia global de 1.9 mil millones de personas.

Este evento histórico no solo subrayó el poder del rock para unir y movilizar a las masas, sino que también demostró su capacidad para generar un cambio positivo en el mundo.

En el ámbito académico, la Universidad de Oxford ha explorado cómo el rock ha influido en la política, la cultura y la identidad a lo largo de las décadas. La profesora de historia contemporánea, Sheila Whiteley, comentó: “El rock ha proporcionado un medio a través del cual los jóvenes pueden articular sus preocupaciones y visiones del mundo, a menudo de manera más efectiva que a través de cualquier otro medio cultural”.

Hoy en día, el legado del rock sigue vivo y vibrante. Las bandas contemporáneas continúan llevando el estandarte del género, fusionando sus elementos clásicos con influencias modernas. El rock sigue siendo un género inclusivo y evolutivo, demostrando que aún tiene la capacidad de inspirar y conectar a nuevas generaciones.

Así lo resume Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones: “El rock está aquí para quedarse. Es la música del alma humana. Siempre habrá una necesidad de alguna parte de la población para susurrar, cantar y gritar acerca de su realidad”.

El estruendo de guitarras rasgadas, la pulsación del bajo y el golpe del tambor marcan el ritmo de una celebración global que, año tras año, el 13 de julio, une a millones de personas en una sinfonía de libertad y revolución. Es el Día Mundial del Rock, una fecha que, más allá de ser un tributo a un género musical, encarna un espíritu de cambio social y artístico. Pero, ¿cuál es el origen de esta efeméride y cuál es su impacto en el mundo actual?

Esta celebración fue instaurada en 1985, en álgida conexión con el legendario concierto Live Aid, celebrado simultáneamente en Londres y Filadelfia. Aquella calurosa jornada de julio, más de mil millones de personas sintonizaron para ver actuaciones inolvidables de artistas de la talla de Queen, David Bowie, U2 y Led Zeppelin.

Bob Geldof, en una entrevista con la BBC, reflexionó: “Puede parecer pretencioso, pero ese día hicimos historia. No sólo por la música, sino por la manera en que conectamos a la gente en una causa común”.

El Día Mundial del Rock, lejos de ser una mera celebración nostálgica, refuerza esta tradición de compromiso social.

“El rock siempre ha sido un espejo de la sociedad, reflejando tanto sus sueños como sus pesadillas”, afirmó el crítico musical Greil Marcus en un artículo para Rolling Stone.

En la era digital, el alcance del Día Mundial del Rock se ha expandido exponencialmente. Redes sociales y plataformas de streaming permiten a fans de todo el mundo conectar y compartir su amor por el género, creando una comunidad global unida por los acordes distorsionados y letras apasionadas. Eventos y conciertos virtuales han emergido como un nuevo paradigma de celebración, adaptado a los tiempos tecnológicos y pandémicos.

Lars Ulrich, baterista de Metallica, comentó en una entrevista reciente con The Guardian sobre la relevancia contemporánea del género: “El rock es resiliente. A pesar de los cambios en la industria, sigue siendo una fuerza vital que une a las personas en una experiencia compartida”.

El rock no es simplemente un género musical; es una forma de vida, una declaración de identidad. Desde la rebeldía juvenil de los años 60 con The Rolling Stones, hasta las introspecciones existenciales de Radiohead en los 90, el rock ha evolucionado, adaptándose y resonando con cada nueva generación.

La preservación y celebración de este legado es fundamental no sólo para la música, sino para la cultura global en su conjunto. Como dijo Bono, líder de U2, durante el Live Aid: “La música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas”.

El Día Mundial del Rock, por lo tanto, no es solo una conmemoración de melodías pasadas, sino un recordatorio del poder transformador del arte. Cada año, el 13 de julio, se alza para para decir que la música, en su esencia más pura, tiene el poder de sanar, conectar y transformar. (ALH)