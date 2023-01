Evocan legado de The Beatles

La película, que debe su nombre a una de las canciones más exitosas del grupo, es una comedia musical protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon y Ed Sheera, con guion de Richard Curtis y una historia de Jack Barth.

Estrenada en el Festival de Cine de Tribeca en 2019 y producida por Universal Pictures, la película recibió elogios de la crítica especializada, que destacó la idea llevada a la gran pantalla, las actuaciones y las secuencias musicales.

La narrativa de la producción se centra en la vida de Jack Malik, un cantante y compositor, que tras ser atropellado por un autobús, durante un apagón global, canta Yesterday para sus amigos y descubre que nunca han oído hablar de los Beatles, reseña la sinopsis.

Después de percatarse de que la banda nunca existió, Jack comienza a interpretar sus canciones, haciéndolas pasar por las suyas, mientras se da cuenta, además, que otras piezas de la cultura pop han desaparecido como Coca-Cola, la serie de Harry Potter, la banda Oasis y los cigarrillos.

La presentación se inserta en la muestra concebida por la Cinemateca de Cuba en homenaje al Día Internacional de The Beatles, que se celebra cada 16 de enero, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en 2013.

Previsto hasta el 15 del mes en curso, el ciclo incluye los largometrajes Yo soy Sam, de la realizadora Jessie Nelson, A través del universo, de Julie Taymor y Sargento Pepper, de Michael Schultz y The Beatle-Get back, del neozelandés Peter Jackson.

The Beatles, creada en 1960 por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, es reconocida como una de las bandas más exitosas de todos los tiempos y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y el rock.

De su repertorio sobresalen temas trascendentales como Can´t Buy me Love, Love Me Do, Yesterday o Hey Jude, que actualmente integran las listas de reproducción de miles de personas. (ALH)