Juan Luis Guerra, el gran triunfador de los Grammy Latinos

Juan Luis Guerra fue este jueves el gran triunfador de la 25ta. edición de los Grammy Latinos celebrada en Miami, Florida, al ganar dos de los premios más codiciados de la gala: Mejor álbum del año y Grabación del año, por el disco “Radio Güira” y la canción “Mambo 23″.

El artista dominicano, todo un ícono de la música latina, se impuso a pesos pesados como Shakira, Karol G y Residente para llevarse el gramófono al mejor álbum, y suma ya 28 Grammy Latinos a lo largo de su carrera.

Jorge Drexler conquistó otro de los premios más prestigiosos de la noche, el de Canción del año, con “Derrumbe”.

“Estoy muy contento de que hayan aceptado meter en el contexto de esta academia (…) una canción chiquita, de dos minutos y poco, y triste”, dijo Drexler sobre el tema que también fue designado Mejor canción de cantautor.

El colombiano Carlos Vives, elegido “Persona del Año” por la Academia Latina de la Grabación, fue el encargado de iniciar la gala con un popurrí de sus grandes éxitos.

“Fruta fresca”, “La tierra del olvido” o “Pa’ Mayté” pusieron a bailar a los espectadores del Kaseya Center de Miami. La ciudad de Florida, hogar de una gran comunidad latina, vibró con una ceremonia de tres horas de duración.

Otros triunfadores de los Latin Grammy

Otros de los grandes ganadores de la noche fueron Edgar Barrera y Nathy Peluso, que conquistaron tres gramófonos cada uno. El estadounidense de origen mexicano, que lideraba el número de nominaciones de esta edición con nueve, se llevó premios prestigiosos como el de productor del año y compositor del año. Tras esta edición suma ya 26 Grammy Latinos.

La argentina Nathy Peluso conquistó, por su parte, los premios al mejor video musical en formato largo, a la mejor canción alternativa con “El día que perdí mi juventud” y a la mejor canción de rap o hip hop con “Aprender a amar”.

Por este último tema, Peluso compartió premio con el músico y productor Pablo Drexler, hijo de Jorge Drexler.

Natalia Lafourcade, la artista femenina más premiada en los Grammy Latinos, se llevó un gramófono como coautora de la Mejor canción pop/rock, “5 horas menos”, con el argentino Conociendo Rusia. Con este la mexicana ya suma 18 premios de la Academia Latina de la Grabación.

En la gala cantaron artistas como la brasileña Anitta, el mexicano Carín León o el rapero argentino Trueno, además de estrellas internacionales como Jon Bon Jovi, que le entregaron el premio a “Persona del año” a Carlos Vives.

La cantante chilena Mon Laferte ganó el premio a Mejor álbum de música alternativa por “Autopoética”, y la colombiana Ela Taubert fue designada Mejor nueva artista.

En esta edición del cuarto de siglo, los Grammy Latinos incluyen un nuevo género, la música electrónica, y estrenan dos categorías: Mejor interpretación de música electrónica latina y Mejor álbum de música mexicana contemporánea.

Los premios se otorgan mediante una votación de los miembros de la Academia Latina de la Grabación por trabajos publicados entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Las obras seleccionadas deben tener como mínimo un 60% de la letra en español, portugués u otro idioma regional.

Lista completa de ganadores

CATEGORÍAS GENERALES

Grabación del año

“Mil Veces”, Anitta

“Monaco”, Bad Bunny

“Una Vida Pasada”, Camilo & Carín León

“Catalina”, Cimafunk & Monsieur Periné

“Derrumbe”, Jorge Drexler

“Con Dinero y Sin Dinero”, Fonseca & Grupo Niche

“Mi Ex Tenía Razón”, Karol G

“Mambo 23”, Juan Luis Guerra y 4.40 – GANADOR

“Tenochtitlán”, Mon Laferte

“Igual Que Un Ángel”, Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum del año

Bolero, Ángela Aguilar

Cuatro, Camilo

Xande Canta Caetano, Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season), Karol G

García, Kany García

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40 – GANADOR

Autopoiética, Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León

Las Letras Ya No Importan, Residente

Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira

Canción del año

“A Fuego Lento”, Daymé Arocena & Vicente García, compositores (Daymé Arocena & Vicente García)

“A La Mitad” (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”), Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

“Aún Me Sigo Encontrando”, Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco & Rubén Blades)

“Caracas En El 2000”, Marvin Hawkins Rodriguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean & Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

“Derrumbe”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) – GANADOR

“(Entre Paréntesis)”, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios & Shakira, compositores (Shakira, Grupo Frontera)

“Mi Ex Tenía Razón”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G & MAG, compositores (Karol G)

“Según Quién”, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luís Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios & Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma & Carín León)

“Te Lo Agradezco”, Rafa Arcaute, Kany García, Carín León & Richi López, compositores (Kany García & Carín León)

“313”, Leo Genovese, Residente & Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente,Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz)

Mejor artista nuevo

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert – GANADORA

POP

Mejor álbum vocal pop

Tofu, Caloncho

.mp3, Emilia

El Viaje, Luis Fonsi – GANADOR

Hotel Caracas, Mau y Ricky

Orquídeas, Kali Uchis

Escrita, Nicole Zignago

Mejor álbum vocal pop tradicional

Obras Maestras, Diego El Cigala

García, Kany García – GANADORA

Mar Adentro, Juliana

Aún Me Sigo Encontrando, Gian Marco

Almas Paralelas, Laura Pausini

Mejor canción pop

“A La Mitad” (Banda Sonora Original De La Serie “Zorro”), Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

“A Las 3”, Paty Cantú, Ángela Dávalos, León Leiden & Saibu, compositores (Paty Cantú & León Leiden)

“Ahora”, David Bisbal, Pablo Preciado & Carlos Rivera, compositores (David Bisbal & Carlos Rivera)

“Amor”, José Andrés Benitez, Christian Bermudez, Richard Bermudez, Rodney Kumbirayi Hwingwiri, Juan Diego Linares, Luis Alejandro Márquez, Anibal Morin Diaz, Danny Ocean & Rafael Salcedo, compositores (Danny Ocean)

“Dime Quién”, Lagos, compositores (Lagos)

“Feriado”, Rawayana, compositores (Rawayana) – GANADORES

“Igual Que Un Ángel”, Carter Lang, Manuel Lorente Freire, Kali Uchis & Dylan Wiggins, compositores (Kali Uchis & Peso Pluma)

ELECTRÓNICA

Mejor interpretación de música electrónica latina

“La Ceniza”, Ale Acosta, Valeria Castro

“Drum Machine”, Alok

“Pedju Kunumigwe”, Alok, Guarani Nhandewa

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)”, Bizarrap, Shakira – GANADORES

“BAMBOLE”, Vikina Featuring Deorro

URBANA

Mejor fusión/interpretación urbana

“Nadie Sabe”, Bad Bunny

“Corazon Vacío”, Maria Becerra

“Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58”, Bizarrap Featuring Young Miko

“S91”, Karol G

“Tranky Funky”, Trueno – GANADOR

Mejor interpretación reggaeton

“Perro Negro”, Bad Bunny Featuring Feid – GANADORES

“Un Preview”, Bad Bunny

“Triple S”, J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto

“Byak”, Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro

“Qlona”, Karol G Featuring Peso Pluma

“Labios Mordidos”, Kali Uchis Featuring Karol G

Mejor álbum de música urbana

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Bad Bunny

Sol María, Eladio Carrión

Sayonara, Álvaro Díaz

Ferxxocalipsis, Feid

Mañana Será Bonito (Bichota Season), Karol G – GANADORA

El Último Baile, Trueno

Mejor canción de rap/hip hop

“Aprender A Amar”, Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso) – GANADORES

“Bendecido”, Eladio Carrión, compositor (Eladio Carrión)

“Blam Blam”, Al2 El Aldeano & Vico C, compositores (Vico C Featuring Al2 El Aldeano)

“La Sabia Escuela”, Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, Jose Gonzalez Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales, compositores (Akapellah Featuring Canserbero & Lil Supa)

“Teléfono Nuevo”, Bad Bunny & Luar La L, songwriters (Bad Bunny Featuring Luar La L)

“Thunder y Lightning”, Bad Bunny & Eladio Carrión, compositores (Bad Bunny Featuring Eladio Carrión)

Mejor canción urbana

“Bonita”, Daddy Yankee, compositor (Daddy Yankee) – GANADOR

“Columbia”, Quevedo, compositor (Quevedo)

“El Cielo”, Feid, Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Sky Rompiendo & Myke Towers, compositores (Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers)

“La Falda”, Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, compositores (Myke Towers)

“Luna”, Feid, compositor (Feid Featuring Atl Jacob)

“Qlona”, Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, compositores (Karol G Featuring Peso Pluma)

ROCK

Mejor álbum de rock

El Dorado (En Vivo), Aterciopelados – GANADOR

Diáspora Live Vol. 1, La Vida Bohème

Herencia Lebón, David Lebón

Alicia En El Metalverso, Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo, Viniloversus

Mejor canción de rock

“Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)”, Diamante Eléctrico & Andrés Kenguan, compositores (Diamante Eléctrico)

“Animal Temporal”, Viniloversus, compositores (Viniloversus)

“Camaleónica”, Ali Stone, compositora (Ali Stone)

“No Me Preguntes (Live)”, Jesús Quintero & Draco Rosa, compositores (Draco Rosa) – GANADORES

“Qué Más Quieres”, Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg, Monica Velez & The Warning, compositores (The Warning)

Mejor álbum de pop/rock

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios, Bruses

Jet Love, Conociendo Rusia

Jay De La Cueva, Jay De La Cueva

Reflejos De Lo Eterno, Draco Rosa – GANADOR

Adentro, Francisca Valenzuela

Mejor canción pop/rock

“Acapulco”, Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez, compositores (Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur)

“Afilá”, Ali Stone, compositora (Ali Stone)

“Blanco y Negro”, Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose, compositores (Lagos Featuring Elena Rose)

“5 Horas Menos”, Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, compositores (Conociendo Rusia Featuring Natalia Lafourcade) – GANADORES

“Diciembre”, Los Mesoneros, compositores (Los Mesoneros)

ALTERNATIVA

Mejor álbum de música alternativa

Por Cesárea, Dillom

Híper, Hello Seahorse!

Nica, Nicole Horts

Autopoiética, Mon Laferte – GANADORA

Pandora, Ali Stone

DESCARTABLE, WOS

Mejor canción alternativa

“Cabecear”, J Noa, Jeffrey Peñalva “Trooko” & Skai, compositores (J Noa)

“Déjalo Ir”, Francisco Rojas & Francisca Valenzuela, compositores (Francisca Valenzuela)

“El Día Que Perdí Mi Juventud”, Devonté Hynes & Nathy Peluso, compositores (Nathy Peluso) – GANADORES

“Insomnia”, Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly, compositores (Goyo)

“Lloro”, Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz, compositores (Nicole Horts)

TROPICAL

Mejor álbum de salsa

Yo Deluxe, Christian Alicea

Muevense, Marc Anthony

Siembra: 45° Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022), Rubén Blades and Roberto Delgado & Orquesta – GANADORES

Joyas Que Bailan, Ronald Borjas

Coexistencia, Luis Figueroa

Mejor álbum de cumbia/vallenato

‘Ta Malo, Silvestre Dangond – GANADOR

De La Uno A La 1000 (Primera Temporada), Omar Geles

Se Agradece, Los Ángeles Azules

Vallenatos Pa Enamorar, Osmar Pérez & Geño Gamez

La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live), Puerto Candelaria

Mejor álbum de merengue y/o bachata

Radio Güira, Juan Luis Guerra 4.40 – GANADOR

Agradecido Live!, Eddy Herrera

Superhéroe Merengue, Magic Juan

Lo Tengo Todo, Oscarito

Llamada Perdida, Prince Royce

Mejor álbum tropical tradicional

Rodando Por El Mundo, José Alberto “El Canario” – GANADOR

Tengo Algo Que Decirte, Luis Fernando Borjas

Voces De Mi Familia, Alex Cuba

Los Mismos Negros, Yelsy Heredia

A Mis Ancestros, Yeisy Rojas

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Epílogo: La Clave Del Tiempo, Jeremy Bosch

Cuatro, Camilo

Tropicalia, Fonseca – GANADOR

Monte Adentro, Gusi

La Fiesta, Ilegales

Mejor canción tropical

“Baila y Goza”, Renesito Avich & Rafael “Pollo” Brito, compositores (Renesito Avich Featuring Rafael “Pollo” Brito)

“Con Dinero y Sin Dinero”, Jorge Luis Chacín, Fonseca & Miguel Yadam González Cárdenas, compositores (Fonseca & Grupo Niche)

“Hasta Que Aguante El Cuerpo”, Jorge Luis Piloto, compositor (Dayhan Díaz & Pupy Santiago)

“Llorar Bonito”, Luis Figueroa & Yoel Henríquez, compositores (Luis Figueroa)

“Mambo 23”, Juan Luis Guerra, compositor (Juan Luis Guerra 4.40) – GANADOR

CANTAUTOR

Mejor álbum cantautor

Compita Del Destino, El David Aguilar

Scratch De Versos, El Riqué

Pausa, Leonel García – GANADOR

De Magia Imperfecta, Nicolle Horbath

El Abrazo, Rozalén

Mejor canción cantautor

“Antes Que O Mundo Acabe”, Tiago Iorc, compositor (Tiago Iorc)

“Derrumbe”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler) – GANADOR (EMPATE)

“Entonces”, Rozalén, compositora (Rozalén)

“García”, Kany García, compositora (Kany García) – GANADORA (EMPATE)

“Luz De Cabeza”, El David Aguilar, compositor (El David Aguilar)

REGIONAL MEXICANA

Mejor álbum de música ranchera/mariachi

Mariachi y Tequila (Deluxe), Majo Aguilar

Que Llueva Tequila, Pepe Aguilar

Te Llevo En La Sangre, Alejandro Fernández – GANADOR

Romances Eternos, Mariachi Sol de México de José Hernández

Mejor álbum de música banda

Presente, Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Yo Te Extrañaré, Luis Angel “El Flaco”

Diamantes, Chiquis – GANADORA

Mejor álbum de música tejana

Imperfecto, El Plan – GANADOR

Siempre Gabriella, Gabriella

Ganas (Deluxe), Vilax

Mejor álbum de música norteña

El Comienzo, Grupo Frontera – GANADOR

Modus Operandi, Intocable

LNDT, Los Nietos de Terán

Te Amaré, Pesado

Terca, Sofi Saar

Mejor álbum de música mexicana contemporánea

Nata Montana, Natanael Cano

Evoluxion, DannyLux

Jugando A Que No Pasa Nada, Grupo Frontera

Boca Chueca, Vol. 1, Carín León – GANADOR

Trastornado, Michelle Maciel

Génesis, Peso Pluma

Mejor canción regional mexicana

“Aquí Mando Yo”, Héctor Guerrero, compositor (Los Tigres Del Norte)

“Canción Para Olvidarte”, Mango, Nabález, Chris Zadley & Nicole Zignago, compositores (Majo Aguilar)

“El Amor De Su Vida”, Edgar Barrera & Kevyn Mauricio Cruz, compositores (Grupo Frontera, Grupo Firme) – GANADORES

“Por El Contrario”, Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz & Elena Rose, compositores (Becky G Featuring Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)

“Tienes Que Ser Tú”, Salvador Aponte & Yoel Henríquez, compositores (La Energía Norteña)

INSTRUMENTAL

Mejor álbum instrumental

Impronta, Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble, Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino, Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas, Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla, Hamilton De Holanda & C4 Trío – GANADORES

TRADICIONAL

Mejor álbum folclórico

Canto y Río, Martina Camargo

C4 Suena a Navidad, C4 Trío

Raíz Nunca Me Fui, Lila Downs, Niña Pastori, Soledad – GANADORAS

Paisajes, Ciro Hurtado

Bullerengue y Tonada, Tonada

Mejor álbum de tango

El Cantor de Tangos, Guillermo Fernández Featuring Cristian Zarate

Tangos Cruzados, Franco Luciani, Fabrizio Mocata

¿Y El Fin Del Amor?, Mariana Mazú

Apiazolado, Diego Schissi Quinteto – GANADOR

Ya Está En El Aire, Ullmann Cuarteto

Mejor álbum de música flamenca

Andenes del Tiempo, Vicente Amigo

Rumberas, Las Migas

Historias De Un Flamenco, Antonio Rey – GANADOR

JAZZ

Mejor álbum de jazz latino/jazz

Collab, Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo), Sammy Figueroa Featuring Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks, Ivan Lins

Pra Você, Ilza, Hermeto Pascoal & Grupo – GANADOR

El Arte Del Bolero, Vol. 2, Miguel Zenón & Luis Perdomo

CRISTIANA

Mejor álbum cristiano (en español)

Necesito De Ti, Jesús Israel

No Yo, Sino Cristo, Majo y Dan

Maverick, Redimi2

Kintsugi, Un Corazón – GANADOR

Tu Iglesia, Marcos Witt

Mejor álbum cristiano (en portugués)

Ele É Jesus – Ao Vivo, Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo), Thalles Roberto – GANADOR

In Concert (Ao Vivo), Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo), Eli Soares

Temporal, Vocal Livre

LENGUA PORTUGUESA

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa

Afrodhit, Iza

Super, Jão

Amaríssima, Melly

Os Garotin De São Gonçalo, Os Garotin – GANADOR

Escândalo Íntimo, Luísa Sonza

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa

Erasmo Esteves, Erasmo Carlos – GANADOR

No Rastro de Catarina, Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua, Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais), Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo, Lagum

Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa

“Joga Pra Lua”, Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

“Cachimbo da Paz 2”, Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã – GANADORES

“Da Braba”, Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

“Carta Aberta”, Mc Cabelinho

“Fé nas Maluca”, Mc Carol, Iza

“La Noche”, Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Mejor álbum de samba/pagode

Alcione 50 Anos (Ao Vivo), Alcione

Xande Canta Caetano, Xande De Pilares – GANADOR

Iboru, Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo), Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo), Tiee

Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña

D Ao Vivo Maceió, Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo, Jota.Pê – GANADOR

Portas (Ao Vivo), Marisa Monte

Outros Cantos, Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância, Elza Soares

Mejor álbum de música sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo), Ana Castela – GANADORA

Paraíso Particular (Ao Vivo), Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo), Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo), Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo), Luan Santana

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa

Mariana e Mestrinho, Mariana Aydar, Mestrinho – GANADORES

Aguidavi do Jêje, Aguidavi Do Jêje, Luizinho Do Jêje

De Norte a Sul, João Gomes

Night Clube Forró Latino (Volume I), Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão, Gabriel Sater

Mejor canción en lengua portuguesa

“Alinhamento Milenar”, Jão, Pedro Tófani & Zebu, compositores (Jão)

“Ata-me”, Junio Barreto, compositor (Alaíde Costa)

“Chico”, Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza, compositores (Luísa Sonza)

“Esperança”, Criolo, Dino D’Santiago, Amaro Freitas & Nave, compositores (Criolo, Dino D’Santiago, Amaro Freitas)

“Ouro Marrom”, Jota.Pê, compositor (Jota.Pê) – GANADOR

INFANTIL

Mejor álbum de música latina para niños

Navidad de Norte a Sur: Cantoalegre Big Band (En vivo), Cantoalegre, Orquesta La Pascasia

Cantemos Juntos, Claraluna

¡A Cantar!, Danilo & Chapis – GANADORES

Dun Dun Dara, Payasitas Nifu Nifa

Todos Podemos Cantar 2024, Todos Podemos Cantar

CLÁSICA

Mejor álbum de música clásica

Aire, Aire… No Puedo Respirar, Ricardo Jaramillo, director; Ricardo Jaramillo, Jefferson Rosas & Marcela Zorro, productores

Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists, Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina & Grace Terán; Christian Vásquez, director; Maria Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño & Eduardo Martínez Planas, productores (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Coro Nacional Simón Bolívar)

Fandango, Anne Akiko Meyers & Gustavo Castillo; Gustavo Dudamel, director; Dmitry Lipay, productores (Los Angeles Philharmonic) – GANADOR

Fantasies of Buenos Aires, Lincoln Trio; Daniel Binelli & Ted Viviani, productores

The Latin Rites, Josep Vicent, director; Fernando Arias, productor (Adda Simfònica Alicante)

Mejor obra/composición clásica contemporánea

“Caribbean Berceuse”, Paquito D’Rivera, compositor (Barcelona Clarinet Players, Paquito D’Rivera, North Texas Wind Symphony, Eugene Migliaro Corporon (director))

“Fandango”, Arturo Márquez, compositor (Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Anne Akiko Meyers) – GANADOR

“La Minerva – III. Himno A La Mujer”, Juan Pablo Contreras, compositor (Juan Pablo Contreras, Orquesta Latino Mexicana, Angélica Olivo)

“Meditation No.1”, Julien Labro, compositor (Takács Quartet, Julien Labro)

“Sueño Austral”, Daniel Freiberg, compositor (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg)

ARREGLOS

Mejor arreglo

“Sueño Austral”, Daniel Freiberg, arreglista (Barcelona Clarinet Players, Freiburger Blasorchester, Miguel Etchegoncelay & Daniel Freiberg)

“Night In Tunisia”, Hilario Durán, arreglista (Hilario Durán And His Latin Jazz Big Band Featuring Paquito D’Rivera) – GANADOR

“Fuego De Noche, Nieve De Día”, Julio Reyes Copello, arreglista (Ricky Martin, Christian Nodal)

“Linha de Passe”, Nailor Proveta, arreglista (Orquestra Jazz De Matosinhos, Gabi Guedes, Kiko Freitas)

“Rapsodia Aérea”, Andrés Soto, arreglista (Andrés Soto, Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, Carl St. Clair)

EMPAQUE

Mejor diseño de empaque

En Vivo – 100 Años de Azúcar, Nelson Albareda, Sebastian Aristizabal, Kemelly Figueroa-Mouriz, Omer Pardillo-Cid & Albertico Rodríguez, directores de arte (Celia Cruz) – GANADORES (EMPATE)

Figurantes, Boa Mistura, director de arte (Vetusta Morla)

Karma, Carlos Ortiz, director de arte (Diana Burco) – GANADOR (EMPATE)

Realismo Mágico, Carlos Sadness, director de arte (Carlos Sadness)

Tekoá, Leonardo Macias, director de arte (Jair Oliveira)

COMPOSITOR

Compositor del año

Edgar Barrera – GANADOR

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

PRODUCCIÓN

Mejor ingeniería de grabación para un álbum

Analu, Tó Brandileone, ingeniero; Daniel Musy, mezclador; André Dias, ingeniero de mastering (Analu Sampaio)

Era Uma Vez, Pedro Peixoto & Matheus Stiirmer, ingenieros; Pedro Peixoto, mezclador; Fili Filizzola, ingeniero de mastering (Mobi Colombo)

Os Garotin De São Gonçalo, Uiliam Pimenta, Julio Raposo & Pepê Santos, ingenieros; Bernardo Martins, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de mastering (Os Garotin)

Quem É Ela?, Túlio Airold, Alex Dos Reis Silva & Gianlucca Pernechele Azevedo, ingenieros; João Milliet, mezclador; Fili Filizzola, ingeniero de mastering (Mariana Nolasco)

Se o Meu Peito Fosse o Mundo, Thiago Baggio, Will Bone, Leonardo Emocija, Rodrigo Lemos & Felipe Vassão, ingenieros; João Milliet, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de mastering (Jota.Pê) – GANADORES

PRODUCCIÓN

Productor del año

Edgar Barrera – GANADOR

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Juan Luis Guerra, Janina Rosado

Julio Reyes Copello

VIDEO MUSICAL

Mejor video musical versión corta

“Ale Ale”, Marc Anthony; Carlos Pérez, director; Joanna Egozcue, productora

“Baticano”, Bad Bunny; Stillz, director

“Oliveira Dos Cen Anos”, C. Tangana; C. Tangana, director

“Sálvanos”, Leonel García; Nuno Gomes, director; Nuno Gomes, productor

“Glock”, Mau y Ricky; Daniel Duran, director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, productores

“313”, Residente Featuring Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz; Residente, director; Carolina Wolf, productora – GANADOR

Mejor video musical versión larga

Beautiful Humans Vol 1. Documental, Alemor; Wismer Jimenez, director; Alemor & Wismer Jimenez, productores

Meu Karma, Jovem Mk; Kaique Alves, Gabriel Avelar & Beto Galloni, directores; Rodrigo Castello, Mariê Nunes & Eduardo Saraiva, productores

Hotel Caracas, Mau y Ricky; Daniel Duran, director; Alegna Espinoza & Maricel Zambrano, productores

Grasa (Album Long Form), Nathy Peluso; Agustín Puente, director – GANADORES

Nacimos Llorando, Rubio; Fernando Cattori, director; Luis Betances, Fernando Cattori, Josep Pardo, Jaume Rigual, Ana Laura Solis, Aura Solis & Joe Solis, productores. (ALH)

Tomado de Cubadebate

