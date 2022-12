Informan nominados a los Globos de Oro 2023

The Banshees of Inisherin, una oscura comedia sobre una amistad rota en el marco de la guerra civil en Irlanda encabeza las nominaciones a los Globos de Oro 2023, que se anunciaron este lunes.

La cinta, traducida al español como Los espíritus de la isla, está nominada en ocho apartados, incluidos mejor película, director (Martin McDonagh) y guion.

Le sigue de cerca con seis nominaciones Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once), una innovadora fábula de ciencia ficción que se desarrolla en el multiverso.

Los Fabelman (The Fabelmans), el relato semiautobiográfico que hace Steven Spielberg de su infancia; Babylon, una mirada novedosa a la era del cine mudo de Hollywood, y Elvis, una película biográfica de la leyenda del rock, obtuvieron cada una cinco nominaciones.

Y en el apartado de mejor película de habla no inglesa la argentina Argentina, 1985 competirá por el premio con la alemana Im Westen nichts Neues (Sin novedad en el frente), la coprodución belga-francesa-neerlandesa Close, la surcoreana Decision to Leave y la india RRR.

Los ganadores se conocerán el 10 de enero, en la gala de la 80 edición de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que tendrá lugar en Beverly Hills, Los Ángeles.

Los Globos de Oro suelen ser los premios de más alto perfil, solo superados por los Óscar.

Conozca la lista de algunos de los nominados:

Mejor película (drama)

Avatar: El camino del agua (Avatar: The Way of Water)

Elvis

Los Fabelman (The Fabelmans)

Tar

Top Gun: Maverick

Mejor película (comedia o musical)

Babylon

Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once)

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (también Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Triangle of Sadness

Mejor actriz de drama

Cate Blanchett – Tar

Olivia Colman – Empire of Light

Viola Davis – La mujer rey (The Woman King)

Ana de Armas – Rubia (Blonde)

Michelle Williams – Los Fabelman (The Fabelmans)

Mejor actor de drama

Austin Butler – Elvis

Brendan Fraser – The Whale

Hugh Jackman – The Son

Bill Nighy – Living

Jeremy Pope – The Inspection

Mejor actriz de comedia o musical

Lesley Manville – La señora Harris va a París (Mrs Harris Goes to Paris)

Margot Robbie – Babylon

Anya Taylor-Joy – El menú (The Menu)

Emma Thompson – Buena suerte, Leo Grande (Good Luck To You, Leo Grande)

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Mejor actor de comedia o musical

Diego Calva – Babylon

Daniel Craig – Glass Onion: Un misterio de Knives Out (también Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Adam Driver – Ruido de fondo (White Noise)

Colin Farrell – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Ralph Fiennes – El menú (The Menu)

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera negra: Wakanda por siempre (Black Panther: Wakanda Forever)

Kerry Condon – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Dolly de Leon – Triangle of Sadness

Carey Mulligan – Ella dijo (She Said)

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Brad Pitt – Babylon

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Eddie Redmayne – El ángel de la muerte (The Good Nurse)

Mejor director

James Cameron – Avatar: El camino del agua (Avatar: The Way of Water)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Baz Luhrmann – Elvis

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Steven Spielberg – Los Fabelman (The Fabelmans)

Mejor guion

Todd Field – Tar

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Sarah Polley – Ellas hablan (Women Talking)

Steven Spielberg, Tony Kushner – Los Fabelman (The Fabelmans)

Mejor película de animación

Pinocho (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

El gato con botas: El último deseo (Puss in Boots: The Last Wish)

Red (Turning Red)

Mejor película de habla no inglesa

Sin novedad en el frente (Im Westen nichts Neues) – Alemania

Argentina, 1985 – Argentina

Close – Bélgica / Francia/ Países Bajos

Decision to Leave (Heeojil gyeolsim) – Corea del Sur

RRR – India

Mejor guion original

Carter Burwell – Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Alexandre Desplat – Pinocho (Pinocchio)

Hildur Guðnadóttir – Ellas hablan (Women Talking)

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – Los Fabelman (The Fabelmans)

Mejor canción

Carolina – La chica salvaje (Where the Crawdads sing)- Taylor Swift

Ciao Papa – Pinocho (Guillermo del Toro’s Pinocchio) – Música: Alexandre Desplat, letras: Roeban Katz y Guillermo del Toro

Hold My Hand – Top Gun: Maverick – Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice

Lift Me Up – Pantera Negra: Wakanda por siempre (Black Panther: Wakanda Forever) – Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson

Naatu Naatu – RRR -MM Keeravani, música: Kala Bhairava, letras: Rahul Sipligunj. (ALH)

Tomado de BBC Mundo

Tomado de Cubadebate