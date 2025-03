Filme Avatar 3: Fuego y ceniza será la más larga de la saga

El laureado cineasta estadounidense James Cameron recién reveló que ‘Avatar: Fuego y ceniza’, su nuevo filme, será más largo que su premiado antecesor ‘El camino del agua’.

La entrega de 2022 del cineasta tuvo una duración de más de tres horas, y ahora la tercera parte de la saga de ‘Avatar’, que aterrizará en cines el 19 de diciembre de 2025, será más larga, de acuerdo con declaraciones de su director a la revista Empire.

Reseñas destacan que Cameron continuará expandiendo su rico universo con una historia en la que presentará nuevos ecosistemas y tribus Na’vi.

Concretamente, el cineasta mostrará a los primeros seres malignos de esta especie, una tribu que vive muy apegada al fuego.

Según The Hollywood Reporter, cuando le preguntaron a Cameron en entrevista si todavía planea dirigir la cuarta y quinta entregas, dijo: “Absolutamente. Quiero decir, van a tener que detenerme. Tengo mucha energía, me encanta hacer lo que hago. ¿Por qué no lo haría?

Actualmente Fire and Ash (Fuego y ceniza) está programado para llegar a los cines el 19 de diciembre de 2025. Y Avatar 4 y Avatar 5 están programados para el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031, respectivamente.

Con sus dos predecesoras entre las tres películas más taquilleras de la historia, la nueva entrega tiene el listón muy alto, por lo que Cameron y su equipo quieren ofrecer nuevos enfoques dentro de la franquicia.

En la película conoceremos dos nuevos pueblos na’vi: los Wind Traders (¿Mercaderes del Viento?) y los Mangkwan, conocido como el clan de las Cenizas.

Este último grupo será presentado en calidad de villanos, rompiendo con el cliché de que, en Avatar, los na’vi son buenos y los humanos malos, comentó The Hollywood Reporter.

(Tomado de Prensa Latina)

Post Views: 46