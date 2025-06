Facundo Maidana Sandoval volverá a Matanzas

Para el profesor y director de orquesta Facundo Maidana Sandoval venir a Cuba es un gran privilegio desde todo punto de vista y por ello hace años economiza todos sus gastos para venir a trabajar con los jóvenes músicos y estudiantes cubanos.

«Para mi Matanzas y Cuba es parte de mi crecimiento, de mi niñez. Porque desde niño en mi casa se escuchaba la música cubana, mis padres la escuchaban, conocían la literatura y los escritores cubanos … soy hijo de artistas, así que la cultura cubana en casa era parte de mi vida. Aquí me siento en mi propio país, especialmente Matanzas, por la bahía que me sorprendió mucho y me encanta… Matanzas y Cuba son un fenómeno muy especial para mi.

«Cuando llegué la primera vez toqué y conocí a tres agrupaciones: la primera fue la Orquesta Sinfónica, luego la Camerata y ahora la del Centro Kairos y la banda de conciertos.

Esta es la cuarta vez. Trabajó por 21 días junto a diferentes grupos y finalizó con un recital de la banda de conciertos que incluyó desde el himno nacional de su país hasta el danzón numero 2 de Arturo Márquez como homenaje a nuestro baile nacional.

Explicó también cómo tocar y utilizar el órgano en los conciertos al tiempo que se ofreció para impartir clases de ese instrumento ya que en Matanzas existen varios de ellos en iglesias y la mansión Xanadú de Varadero.

Momento importante de la despedida la interpretación del concierto para clarinete de Artie Shaw por el joven estudiante camagüeyano Samuel Recio Fernández invitado especialmente a Matanzas para su presentación largamente ovacionada por el público.

Esperemos volver a contar con Maidana en octubre -según confesó,- para disfrutar de su trabajo con los diferentes grupos musicales y su docencia.

