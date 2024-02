Doce años sin Sara

Doce años ya de su partida. Una despedida que impactó al escenario cultural de Cuba, y dejó un vacío en la interpretación y en la historia musical de la segunda mitad del siglo pasado en la Isla.

Sara Rosa González Gómez fue una reconocida cantautora cubana, nacida el 13 de julio de 1951 en la ciudad de La Habana, y fallecida el 1 de febrero de 2012 en la misma urbe de sus amores.

Su vida y obra artística se destacan por su compromiso con la Revolución, la música de protesta y su contribución a la canción política y social en Cuba. Su presencia imponía, y su voz, fuerte y emotiva, imponía respeto y significado.

Desde muy joven Sara mostró un gran interés por la música y comenzó a estudiar guitarra clásica y canto. En la década de 1960, durante su adolescencia, se unió al movimiento de la Nueva Trova Cubana, un movimiento musical y cultural que buscaba transmitir mensajes de cambio social y político a través de la música.

A lo largo de su carrera interpretó y compuso canciones que abordaban temas como la justicia social, la igualdad, la paz y los derechos humanos. Sus letras poéticas y emotivas encontraron eco en el corazón de muchos cubanos y latinoamericanos, convirtiéndola en una figura icónica de la canción de protesta, no solo de Cuba, sino de las fuerzas de izquierda de todo el continente americano.

Además de su trabajo como solista, Sara González colaboró con otros reconocidos artistas y grupos musicales, como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. Juntos, llevaron adelante proyectos musicales que se convirtieron en referentes de la Nueva Trova.

«La estancia en el Grupo me enseñó a trabajar en colectivo. Además, Leo (Brouwer) nos enseñó, dilucidando problemas conceptuales y llevándonos a enfrentar la creación a partir de un criterio definido. En las clases analizábamos desde lo más popular hasta lo más complicado. Y no había convencionalismos. Leo llegaba y nos resumía los aspectos básicos de la armonía en diez minutos. En verdad, esa etapa de aprendizaje constituyó casi un privilegio como artista, porque no coinciden siempre el apoyo de una institución, un maestro semejante y compañeros como aquéllos (…).