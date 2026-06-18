Comienza Festival Corhabana 2026

Este jueves comienza en La Habana la XVI edición del Festival Internacional de Coros Corhabana 2026, un evento que se extenderá hasta el próximo 21 de junio. El evento tendrá como momento central el reconocimiento a tres figuras imprescindibles de la música vocal en Cuba: Digna Guerra, María Felicia Pérez y Corina Campos.

El agasajo resalta la trayectoria de estas creadoras en la enseñanza y la conducción musical. Digna Guerra, quien además preside el festival, ha dedicado décadas a promover este género desde el Coro Nacional de Cuba y diversos proyectos. Por su parte, María Felicia Pérez destaca por su rigor profesional al frente de la agrupación Exaudi; mientras que Corina Campos es elogiada por su labor innovadora con el Coro de Cámara Vocal Leo, enfocado en el repertorio contemporáneo.

Durante los cuatro días, el programa del festival combinará las actuaciones en comunidades e instituciones de la capital con un fuerte apartado académico. La Casa Vitier García Marruz acogerá los talleres y debates teóricos, que en su primera jornada incluirán un intercambio sobre los 50 años de la enseñanza de esta especialidad en la Universidad de las Artes (ISA).

La apertura oficial del encuentro se celebrará en el Oratorio San Felipe Neri. En esta primera función se presentarán el Coro Nacional de Cuba, el Ensamble Vocal Luna, bajo la guía de Maribel Nodarse y la orquesta de cámara Música Eterna, conducida por el maestro Guido López Gavilán.

Foto: Imagen tomada de Juventud Rebelde.

Con información tomada de Juventud Rebelde.

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