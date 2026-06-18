El equipo cubano de softbol femenino sumó su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos del Campeonato Mundial que se celebra en Praga, República Checa, tras caer este miércoles ante el conjunto local con un marcador de 0 carreras por 8.

Este resultado se suma al tropiezo del debut, donde las antillanas cedieron 3-12 frente a Taipéi de China. El panorama de las dirigidas por Jorge Lamas se ha visto seriamente afectado desde antes de comenzar el torneo debido a la baja de dos figuras clave y a problemas con el traslado aéreo, lo que impidió contar con la nómina completa para estos dos primeros compromisos.

En el choque contra las checas, la lanzadora abridora Yamelki Guevara volvió a tener una actuación corta al no poder pasar de la segunda entrada. Guevara cargó con el revés en un juego donde la defensa no la apoyó adecuadamente, permitiendo seis anotaciones (tres de ellas limpias), cuatro imparables y otorgando tres boletos. La espirituana Ana Amalia González entró como relevista para lanzar el resto del partido, tolerando dos carreras limpias y cinco indiscutibles.

A la ofensiva, las cubanas se vieron sumamente maniatadas por los envíos de la serpentinera Katerina Kindermannova, quien solo permitió dos sencillos. Las únicas en conectar de jit por las isleñas fueron la receptora Rosángela Jardines y la jardinera central Lisaidy Samón.

Para la jornada de este jueves se espera que el cuerpo técnico finalmente disponga de todas sus atletas. Cuba tendrá una doble cartelera muy exigente ante Canadá y Australia, dos de los rivales más fuertes del torneo. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se prevé que la experimentada Anisley López sea la encargada de abrir el primer juego de la fecha.

Foto: Imagen tomada de Juventud Rebelde

Con información tomada de Juventud Rebelde.

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