Reconocen en Colón a donantes voluntarios de sangre

El acto municipal por la jornada del donante voluntario de sangre se realizó en el anfiteatro del hospital Doctor Mario Muñoz, de Colón.

En el encuentro. presidido por autoridades del Partido, el Gobierno y de los Comité de Defensa de la Revolución, se reconoció a quienes con actitud altruista contribuyen a salvar vidas, entre ellos Carlos Enrique López Pedroso.

López Pedroso, mientras cumplía el servicio militar con 18 años, conoció que un compañero necesitaba una donación de sangre y esta resultó la primera que realizó. Hoy cuenta con cientos aportadas.

Igual era muy joven Rufino Parchement Zamora cuando comenzó a extender su brazo con la satisfacción de saber que su sangre salvaba vidas, y agradece cada reconocimiento que recibe por solo cumplir por humanismo esta tarea.

Los Comités de Defensa de la Revolución y el sector de la Salud destacaron a varios organismos y trabajadores por su apoyo al programa de donaciones de sangre, entre ellos la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Gispert, el Banco de Sangre, el hospital Mario Muñoz, miembros de la Policía Nacional Revolucionaria y trabajadores de la Empresa municipal de Comercio y Gastronomía.

En Colón más de mil 300 hombres y mujeres integran el movimiento de donantes voluntarios de sangre. (ALH)

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