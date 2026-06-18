Firman Estados Unidos e Irán acuerdo por la paz en Versalles

Los mandatarios de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masoud Pezeshkian, firmaron un memorando de entendimiento en el Palacio de Versalles, Francia, con el fin de detener el conflicto bélico entre ambas naciones y normalizar el tránsito marítimo mundial. El inesperado encuentro, auspiciado por el gobernante francés Emmanuel Macron, se adelantó a la cita oficial pactada para el próximo viernes en territorio suizo.

El documento preliminar incluye 14 puntos donde el gobierno iraní se compromete a detener la fabricación de armamento atómico, aceptando que la Agencia Internacional de la Energía Atómica controle sus depósitos de uranio. En contrapartida, la administración estadounidense levantará las restricciones a las exportaciones de crudo y los cercos a las terminales marítimas de la nación persa. Asimismo, la Casa Blanca apoyará un fondo de 300 mil millones de dólares, aportado por países de la región, destinado a la recuperación económica de Irán, según informó El País.

La decisión más urgente es la reactivación del Estrecho de Ormuz, un canal marítimo clave por donde circula el 20% del crudo del planeta y que permaneció bloqueado durante el trimestre que duró la guerra. A pesar de la reapertura, las autoridades de Teherán aclararon que cobrarán tarifas por la asistencia en el lugar, marcando una nueva etapa en el control de dicha zona geográfica.

El entendimiento, llega tras meses de intensos combates iniciados el pasado 28 de febrero y que costaron miles de vidas, también abarca el cese de los choques militares en el frente del Líbano. Mientras el grupo de las economías más industrializadas del mundo ve este paso como una oportunidad para la estabilidad de la región, el gobierno de China instó a cumplir lo pactado sin presiones de otros países. Las delegaciones norteamericanas e iraníes cuentan con dos delegaciones con plazo de dos meses de margen para concretar el tratado definitivo.

Foto: Imagen tomada de El País.

Con información tomada de El Mundo.

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