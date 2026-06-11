La Casa de Todos dedicada a «Palabras a los intelectuales»

La séptima edición del espacio de la Brigada José Martí en Matanzas dedicó su encuentro al 65 aniversario del discurso «Palabras a los intelectuales», pronunciado por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Eddy Tabares Daniel, presidente de la Brigada en la provincia, resaltó la importancia de contextualizar las palabras del Comandante.

«Que siga vigente el pensamiento de Fidel en Palabras a los Intelectuales es un compromiso para nosotros los instructores de arte diariamente. Me siento feliz, emocionado, con un compromiso en esta mañana más fuerte, de seguir poniendo en alto nuestro movimiento también creado por nuestro líder histórico Fidel Castro, y eso nos compromete todos los días a hacer las cosas bien», expresó.

El espacio recibió como invitados a la Premio Nacional de Danza, Liliam Padrón; al Premio Nacional del Humor, Artes Plásticas y Periodismo, Manuel Hernández; la maestra y directora de la compañía Nova Danza, Kenia Carrazana, y al presidente de la filial yumurina de la UNEAC, José Manuel Espino.

«Cuando se habla de la experiencia, de la emoción, de cómo los artistas han vivido esas palabras en el día a día, en la creación; del hecho mismo de ser libres y sentir esa libertad en la mayor expresión e ir a los lugares más recónditos a compartir el arte, a demostrar que no somos una vanguardia de élite sino una vanguardia para transformar la sociedad; ya con eso uno siente una satisfacción enorme. Ha sido una Casa de Todos especial porque simboliza la unión exactamente», expuso el también escritor.

La Casa de Todos, con sede en la casa social de la UNEAC matancera, contó con las actuaciones de la Compañía Nova Danza y la solista Olga Blanco. (ALH)

Fotos: Carrete Producciones

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