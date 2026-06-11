Movimiento de cuadros en el Comité Provincial del Partido

Puig Martínez, quien es Licenciada en Comunicación Social y ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido, es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos en las tareas realizadas. Tuvo un destacado desempeño como primera secretaria del Comité municipal del PCC en Calimete, mostrando habilidades y capacidad organizativa, manteniendo una conducción certera del territorio. (ALH)