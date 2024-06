Billy Zane, de villano en Titanic a encarnar a Marlon Brando

Recordado por interpretar al despiadado pretendiente de Rose en Titanic (1997), el actor estadounidense Billy Zane experimentó un giro en su carrera para dar vida a Marlon Brando en el biopic de esa leyenda del cine.

La película se titula Waltzing with Brando y no abarcará toda su vida, sino que se enfocará en un período de cinco años, en el cual se refleja la relación del afamado artista con el arquitecto Bernard Judge.

En el largometraje, adaptación del libro escrito por Judge, se aborda además la época en que Brando encarnó a Jor-El, el padre kriptoniano de Kal-El en Superman (1978).

Las imágenes filtradas revelan cuan camaleónico puede llegar a ser Zane, quien abordó en una entrevista sobre una escena que se añadió recientemente e incluye un Easter Egg (mensaje, imagen u objeto oculto intencionalmente) relacionado con Superman.

Según explicó el intérprete de 58 años, no es una película biográfica típica ni una historia que va desde la cuna hasta la tumba, más bien muestra una perspectiva única de Brando.

Manifestó además que no le atrae la estructura de los biopic, por tanto no hará una lista sensacionalista de todos los obstáculos en la vida de la estrella de filmes como Un tranvía llamado Deseo (1951), El padrino (1972), El último tango en París (1972) o Apocalypse Now (1979).

Waltzing with Brando se encuentra en la fase final de postproducción, adelantó el villano Caledon «Cal» Hockley en la histórica producción de James Cameron. (ALH)

Tomado de CubaSí