Cultura

Viengsay Valdés integra jurado del Concurso de Ballet en Moscú

Por Estudiantes 0 Comentario #Ballet #Moscú #Viengsay Valdés

La directora del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, forma parte del jurado del XV Concurso Internacional de Ballet de Moscú, que se celebra hasta el 5 de julio en el célebre Teatro Bolshói con 158 bailarines de 30 países. 

La presencia de la primera bailarina cubana en este certamen ratifica su prestigio en la escena internacional, especialmente en Rusia, país con el que guarda una larga historia artística.

El jurado de esta edición está presidido por la estrella del Bolshói Svetlana Zakharova, y reúne a personalidades de una decena de países, entre ellos Serbia, China, Brasil, Hungría, Turquía y Sudáfrica.

Por Cuba compiten en esta cita los jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, Helen Azurmendi y Jason Baró, quienes representan el futuro de la danza clásica en la Isla. 

La participación de la directora del BNC en Moscú refuerza los lazos culturales entre Cuba y Rusia, y confirma el alto nivel de la escuela cubana de ballet en el contexto internacional. 

Con información de Prensa Latina

Líz Lenay Guerrero Pérez/Estudiante de Periodismo 

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