Día 18 del Mundial: Agonía y gloria canadiense 

El drama de la muerte súbita llegó oficialmente a la Copa Mundial de Fútbol 2026, y lo hizo con un guion no apto para cardíacos. En el choque que abrió la ronda de dieciseisavos de final, la selección de Canadá selló un histórico pase a los octavos de final al derrotar por la mínima a una combativa Sudáfrica que vendió cara su derrota en el césped de Los Ángeles.

Cuando el aliento se agotaba y las pizarras parecían destinadas inevitablemente a la prórroga, apareció la pierna providencial de Stephen Eustáquio al minuto 90+1. El volante del LAFC enganchó un rechace de cabeza en la frontal del área y mandó un misil raso pegado al poste izquierdo, inalcanzable para el arquero sudafricano Ronwen Williams, quien hasta ese momento había sido la figura del encuentro.

El partido tuvo dos caras muy marcadas. Canadá saltó al terreno con la iniciativa, buscando las bandas mediante Tajon Buchanan y Richie Laryea. Sin embargo, el orden táctico de los «Bafana Bafana» y las constantes imprecisiones provocadas por el resbaladizo estado del césped ralentizaron el ritmo del juego.

La primera mitad cerró con polémica cuando Laryea cayó derribado dentro del área sudafricana. A pesar de los enérgicos reclamos del banquillo norteamericano liderado por Jesse Marsch, el colegiado ratificó la no señalización del penal tras consultar con el VAR. El muro defensivo comandado por Mbekezeli Mbokazi mantuvo la paridad durante casi todo el cotejo.

La gran noticia para los de la hoja de maple fue el esperado debut en el torneo de su capitán y estrella, Alphonso Davies, recuperado de una lesión en el tendón de la corva. Su ingreso en el minuto 75 revolucionó el frente ofensivo canadiense, inyectando la velocidad y el desborde necesarios para resquebrajar el bloque bajo de Sudáfrica.

Con este triunfo en suelo estadounidense, los coanfitriones avanzan por primera vez en su historia a la ronda de los 16 mejores de una cita de este tipo. Ahora esperan cómodamente en Houston por su próximo rival de cuidado, el cual se definirá este lunes en el cruce entre Países Bajos y Marruecos.

Foto: imagen tomada de Marca.

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