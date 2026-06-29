Matanzas

Inauguran en Colón Verano 2026

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #2026 #Colón #Festival Deportivo municipal Escolar #Verano

El Verano 2026 se inició en Colón con un desfile desde la Dirección municipal de Deportes hasta la sede del Gobierno.
En el acto inaugural, presidido por autoridades del territorio, se inauguró el Festival Deportivo municipal Escolar, a desarrollarse en 15 disciplinas y 10 manifestaciones deportivas.
La primera secretaria del Comité municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, Donaisy Inerarity Jiménez, en las palabras centrales destacó el propósito de lograr espacios diversos durante la etapa estival.
Las presentaciones para los niños tendrán lugar en sitios fijos como el parque 4 de Abril, la sede de la Compañía Musicaribe, el portal de Coppelia y la sala de televisión del Consejo Popular Este.
En comunidades y barrios los promotores culturales, instituciones, técnicos de deportes y maestros de educación física realizarán también actividad con iniciativas propias.

Este Verano con Mi Gente debe caracterizarse por jornadas culturales, deportivas y recreativas para el disfrute de la familia. (ALH)

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By Iris Quintero Zulueta

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