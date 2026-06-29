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Convocan en Matanzas a nuevo curso de Primeros Auxilios de la Cruz Roja

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #apoyo a la salud #Cruz Roja de Cuba #Matanzas. TV Yumuri

La filial provincial de la Cruz Roja Cubana en Matanzas invita a todas las personas interesadas a matricular en su próximo curso formativo de Primeros Auxilios. La capacitación se desarrollará durante todo el mes de julio.

Las clases se impartirán dos veces por semana, específicamente los martes y jueves. El programa académico estará a cargo de especialistas con amplia experiencia: el Dr. Ramón Iglesias Valdés, secretario general de la institución en la provincia, y el Lic. Jesús Valentín Castellano, voluntario e integrante del Grupo Especializado de Operaciones y Socorro (GEOS).

Los interesados en participar deben realizar su inscripción de manera presencial. Para ello, es requisito obligatorio presentar el Carnet de Identidad. El curso tendrá lugar en la sede de la Cruz Roja de Matanzas, ubicada en la calle Milanés #30805, entre San Gabriel y Capricho de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Foto: imagen tomada del perfil de Facebook de la Cruz Roja Cuba filial Matanzas. 

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By Brian Alonso Hernández

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