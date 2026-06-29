Del 2 al 5 de julio de 2026, la ciudad española de Barcelona se convertirá en el epicentro del Segundo Encuentro Internacional de Festivales de Fotografía. A esta importante cita europea asistirá como invitado el evento local FOTOCANÍMAR, una oportunidad que se concreta gracias a su condición de miembro oficial de la Asociación Internacional de Festivales de Fotografía (IPFA), posicionando el quehacer de la provincia en el circuito especializado de mayor relieve.

El certamen, auspiciado por la IPFA, reunirá durante cuatro jornadas a profesionales de todo el ecosistema global del sector. El programa de actividades se enfocará en propiciar el aprendizaje colaborativo, el debate estratégico y el intercambio internacional, permitiendo a los delegados analizar las realidades de sus respectivas regiones y buscar alternativas para la gestión cultural en el contexto contemporáneo.

A través de este espacio de diálogo, la organización internacional busca transformar las ideas compartidas en acciones concretas y duraderas. De este modo, la presencia de la delegación matancera abrirá las puertas al surgimiento de alianzas estratégicas que ayuden a edificar un futuro sostenible, innovador e interconectado para los creadores del patio, conectando el talento local con proyectos de otras latitudes.

Esta proyección internacional responde a las esencias de la propia cita yumurina, que en este 2026 enfoca sus esfuerzos en utilizar la imagen visual como un puente activo entre la actualidad y lo venidero. Para el Festival y Coloquio Internacional de Fotografía de Matanzas, la prioridad actual radica en consolidar las redes humanas, estrechar lazos entre culturas y demostrar la capacidad del arte para unir comunidades.

Foto: imagen tomada del.perfil de Facebook FotoCanimar.

Post Views: 11