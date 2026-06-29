Un financiamiento cercano a los 116 millones de dólares en asistencia humanitaria llegará a la Mayor de las Antillas entre los años 2026 y 2030. Esto será posible luego de que la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) validara formalmente el denominado Programa País para la nación caribeña, una estrategia de cooperación sensible que también da continuidad al respaldo de dicha agencia ante desastres provocados por eventos hidrometeorológicos extremos.

La adopción de este plan estratégico debió concretarse el año pasado, pero sufrió retrasos debido a las trabas continuas impuestas por la delegación de los Estados Unidos. Durante la sesión de la Junta, la postura de Washington de intentar frenar el proyecto volvió a manifestarse, aunque terminó desestimada al registrarse una votación mayoritaria de 29 votos a favor y solo dos en contra.

Al respecto, Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, señaló que el resultado de la votación refleja con claridad el aislamiento internacional de la política estadounidense. El diplomático denunció el empeño por entorpecer el funcionamiento de un programa de corte estrictamente social, lo que a su juicio demuestra una total indiferencia hacia las necesidades de la población de la isla.

El representante de la cancillería cubana argumentó además que estas maniobras en los organismos internacionales responden a la misma lógica de asfixia detrás del cerco energético y de la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el propósito de Washington con estas presiones es recrudecer los efectos del bloqueo económico e impedir de manera deliberada que agencias de las Naciones Unidas o terceros actores brinden apoyo directo a la seguridad alimentaria en el territorio nacional.

Con información tomada de Juventud Rebelde.

Foto: imagen tomada de Prensa Latina

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