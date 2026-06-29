Con una reducida comitiva de apenas seis representantes, Cuba se ubicó en la quinta posición general del Campeonato Panamericano de Atletismo celebrado en Medellín, Colombia. La Mayor de las Antillas cosechó un botín de cuatro preseas doradas y una de plata, en un medallero que lideró República Dominicana con ocho títulos.

Entre los rendimientos individuales más destacados de la comitiva nacional estuvieron los triunfos en impulsión de la bala de Dianelis Delís y en los 5000 metros de Anisleidis Ochoa, junto al subtítulo de Juan Carley Vázquez en la bala, mientras que los lanzadores de martillo Ronald Mencía y Miguel Ángel Zamora culminaron en los puestos quinto y noveno, respectivamente.

La gran protagonista del cierre del torneo por la delegación cubana fue Daily Cooper, quien conquistó el metal áureo en los 800 metros planos con una marca personal de 1:56.10 minutos en la pista del estadio Alfonso Galvis Duque. Con este registro, la corredora de 24 años rebajó notablemente su registro precedente de 1:58.03 minutos establecido pocas semanas atrás.

Esta corona dominical se sumó al cetro que la propia Cooper había conseguido el sábado anterior en la distancia de los 1500 metros, donde cronometró 4:22.72 minutos.

Gracias a estos dos campeonatos en suelo colombiano, la joven mediofondista garantizó sus boletos directos para la cita continental de Lima 2027.

Con información tomada de ACN.

Foto: imagen tomada de Panam Sports.

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