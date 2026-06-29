En Cárdenas Taller Decide tu juego forma Promotores de Salud

Entre técnicas de participación, juegos instructivos, materiales audiovisuales y la exposición de especialistas de Salud sesionó el Taller municipal Decide tu juego, un encuentro que tuvo la finalidad de formar promotores en Cárdenas.

De manera interactiva se conoció sobre las diferentes adicciones, entre ellas las drogas y cómo pueden ser legales e ilegales, además de la dependencia a los videojuegos, el celular y otras.

También estuvo la intervención de la representación de Alcohólicos Anónimos, quienes dieron a conocer la esencia de la Asociación, así como las vías para acceder a este grupo, unido al testimonio que de manera sensible dejó una enseñanza viva en quienes se prepararan como futuros Promotores de Salud.

De igual manera no faltaron las enseñanzas del colectivo del Centro Comunitario municipal de las ITS, VIH Sida y las Hepatitis, quienes conversaron sobre las enfermedades más frecuentes en la población cardenense y alertaron sobre las vías de transmisión y como evitarlas.

Formó parte del intercambio la representación de la Fiscalía en Cárdenas, para detallar los tipos de sanciones que estipula la Ley y que incluyen hasta la privación de libertad.

La actividad concluyó con la definición de violencia, un término que encierra cuánto daño genera el uso de las drogas para la sociedad y las personas en particular. (ALH)

Natacha Prado Hernández/Radio Ciudad Bandera

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