Respalda Naciones Unidas transformaciones en Cuba

Con el compromiso de acompañar al país en la implementación de transformaciones económicas y sociales, los representantes del Sistema de Naciones Unidas en Cuba conmemoran hoy el aniversario 81 de esa organización global.

Francisco Pichón, coordinador residente de Naciones Unidas en la mayor de Las Antillas, expresó recientemente en La Habana —durante el cierre del proyecto internacional dirigido a fomentar los empleos verdes en el sector azucarero— que no hay nada más importante para esa institución que respaldar al país en este proceso.

Consciente de que las transformaciones se acometen en un escenario difícil para maniobrar, manifestó que quieren y pueden movilizar capacidades técnicas para apoyar.

Los desafíos de Cuba son también los del Sistema de Naciones Unidas —afirmó—, por tanto, están dispuestos a hacer y apoyar, así como a participar en discusiones estratégica para comprender mejor la estrategia nacional y acompañar los próximos pasos de un proceso complejo e importante.

Esa voluntad se ajusta al marco de cooperación firmado en noviembre de 2025, cuando definieron cuatro áreas de resultados, en correspondencia con los planes nacionales: transformaciones productivas e inserción internacional, gobierno eficaz, desarrollo humano con equidad, y sostenibilidad y gestión de riesgos.

Todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba tienen la misión de aportar al cumplimiento de esas prioridades, subrayó.

El propósito es respaldar de manera amplia y, en particular, a los sectores esenciales para el progreso, para lo cual procuran usar de forma eficiente las capacidades que poseen las estructuras del organismo internacional en Cuba.

En consonancia con las prioridades y, a partir de las experiencias cubanas, también ofrecen su apoyo para trabajar en la reducción de los probables impactos de las reformas en grupos vulnerables, considerando que pudieran generar desigualdades y es preciso proteger a la población más sensible.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba instó a aprovechar el marco de la ejecución de proyectos que proveen financiamiento para el desarrollo y crean espacios de intercambio y trabajo conjunto entre entidades con objetivos comunes.

Destacó que Cuba posee limitaciones para acceder a muchas instituciones proveedoras de capital para el desarrollo, pero cuenta con el respaldo del Fondo Verde para el Clima, que es una fuente importante de financiamiento climático, por tanto, el país debe permanecer preparado para aprovechar esa oportunidad.

Durante su intervención ponderó el trabajo con los jóvenes, quienes constituyen el centro de las transformaciones productivas.

En el año 1947 fue declarado el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar a conocer el fin y las actividades de ese organismo, comprometido a través de la Agenda 2030 con la creación de un futuro más justo, sostenible e inclusivo para toda la humanidad.

Transcurridas más de ocho décadas desde su surgimiento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) —integrada por 193 países— enfrenta nuevos desafíos globales y trabaja para renovarse y fortalecer la cooperación internacional.

Román Romero López / ACN

Post Views: 5