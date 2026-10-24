Reafirma Díaz-Canel papel estratégico de la agricultura en la implementación de las transformaciones económicas

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó de acto de defensa de la Revolución y, en las condiciones actuales, también de resistencia, cada hectárea sembrada, cada tonelada cosechada y cada litro de leche acopiado, al concluir la visita que durante varias jornadas realizó el Comité Central del Partido a la sede del Ministerio de la Agricultura (Minagri) y a varias de sus OSDE y empresas.

“Ustedes no militan en un centro cualquiera: ustedes gestionan la base material de la vida del pueblo”, expresó el mandatario, quien llamó a la ejemplaridad de la militancia y a la movilización consciente de dirigentes y trabajadores del ramo y su sistema empresarial.

Los encuentros estuvieron dedicados a evaluar la implementación, en estas instancias, de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas, de las cuales 162 se vinculan directamente con la producción agropecuaria, en especial el eje temático 7 de los 23 en que están estructuradas.

Díaz-Canel recordó palabras del general de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, que hoy siguen siendo premisa: en Cuba “hay que virarse para la tierra y hay que hacerla producir”. Asimismo, subrayó que “la agricultura es también un frente de batalla ideológica y social”, y que mejorar las condiciones de las comunidades rurales, frenar la migración y abrir oportunidades a los jóvenes son partes indisociables de esas transformaciones.

“Precisamente esa es la huella que queremos dejar con esta visita, que más que un control ha sido un intercambio honesto entre todos para que sacuda y conduzca a las soluciones”, enfatizó al asegurarles a militantes, dirigentes y trabajadores de la agricultura: “La Patria cuenta con ustedes”.

Un eje estratégico para la recuperación agrícola

El intercambio final con la militancia y los consejos de dirección del Minagri y su sistema empresarial estuvo antecedido por debates similares con integrantes de los grupos empresariales Agrícola, Avícola y Ganadero, donde se conoció y discutió la implementación de las transformaciones en cada uno de ellos y el papel de la militancia en el éxito de las mismas.

Fueron encuentros de análisis crítico y autocrítico, encabezados también por los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Manuel Marrero Cruz, primer ministro; así como por José Ramón Monteagudo Ruiz, integrante del Secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Agroalimentario, e Idael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, entre otros dirigentes del Partido y el Gobierno.

Al resumir las acciones acometidas por el Minagri, el titular del ramo abordó en detalle el eje temático 7, orientado a impulsar la recuperación agrícola, para lo cual se ha creado un marco jurídico que dinamiza el sector.

“El eje 7 —dijo— constituye un componente estratégico para la transformación del sector agropecuario y comprende un conjunto de medidas orientadas a modificar integralmente las condiciones de gestión, comercialización y financiamiento”.

Recordó que para ello se han actualizado 20 normas jurídicas que abarcan, entre otros temas, la gestión y uso de la tierra, la gestión de las cooperativas, la flexibilización de la comercialización y el reconocimiento del mercado en la formación de precios; los insumos y equipos agropecuarios, así como los financiamientos, con una ampliación y descentralización del Fondo de Fomento Agrícola y la creación de un Banco de Fomento para el ramo.

Por su parte, Monteagudo Ruiz subrayó que el control de este proceso, así como de sus indicadores para medir resultados e impacto, implica “una mayor exigencia, preparación y participación de los militantes y trabajadores”. Se demanda —dijo— continuar fortaleciendo el funcionamiento interno del Partido y transformar en el más breve tiempo posible los señalamientos realizados durante esta visita al organismo y a una parte de su sistema empresarial.

El jefe del Departamento Agroalimentario trajo a propósito palabras del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, quien ha insistido en que “solo fortaleciendo la vida interna, mediante la discusión franca y la unidad de acción, el Partido podrá cumplir su rol de vanguardia, influir con legitimidad en la vida económica y social de la nación y guiar con autoridad moral los destinos del país en estos complejos momentos”.

Ejemplaridad y funcionamiento del Partido

En un intercambio en el que intervinieron cerca de una docena de militantes del ministerio y del sistema empresarial, Morales Ojeda evaluó el protagonismo de las y los trabajadores del campo en las circunstancias actuales.

Subrayó que hoy se requiere alcanzar un estadio superior en el funcionamiento de todas las estructuras, comenzando por el del Partido. “Y el Partido es más fuerte —reflexionó— mientras más ejemplar es su militancia, y eso tiene que ver con el funcionamiento del núcleo, que es la estructura base”.

Al ponderar los resultados de la visita de trabajo, Marrero Cruz comentó que fueron jornadas en las que todos “hemos aprendido” y en las que se identificó un grupo de dificultades que hay que solucionar en el plazo más breve posible.

Tras destacar que en los organismos y sistemas empresariales del país se ha identificado la responsabilidad que cada uno tiene con las 176 transformaciones, informó que actualmente ya están elaboradas las políticas para la implementación de 170 de ellas, respaldadas por 214 normas jurídicas.

No obstante —acotó—, a pesar de toda la capacitación realizada y de todos los seminarios impartidos, este es un proceso que hay que continuar, porque todavía hay falta de conocimiento de las normas en las bases.

Sobre el marco jurídico que se ha estado aprobando, explicó que muchas normas están vinculadas al sector agropecuario. Respecto al eje temático 7, enfatizó que este abre una gran cantidad de oportunidades y espacios para el sector, pero —alertó— es algo que hay que conducir, aunque aclaró que “conducir no es prohibir, no es parar, no es poner nuevas trabas”.

Las transformaciones —dijo— lo que han hecho es abrir, y llevan control, llevan seguimiento, pero sin perder de vista que están hechas, en el caso específico de la agricultura y la ganadería, “para producir más alimentos, que es una de las cuestiones que tiene mayor incidencia en nuestro pueblo, con insatisfacciones asociadas a la falta de productos alimenticios y a los precios”.

Soberanía alimentaria y estabilidad social

Al explicar que estas jornadas forman parte del sistema de trabajo del Partido “para comprobar en el terreno si las políticas que hemos diseñado se han interpretado bien y se pueden traducir en alimentos para el pueblo y en condiciones de vida digna para quienes trabajan la tierra”, Díaz-Canel enfatizó lo esencial de que las trabajadoras y trabajadores de la agricultura, conducidos por sus dirigentes y con la militancia a la vanguardia, partan del reconocimiento de que “forman parte de un sector que tiene en sus manos una de las prioridades estratégicas de la nación”.

“Nosotros, entre todas las prioridades, hemos definido que la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional y la soberanía alimentaria son dos de las cosas en que más tenemos que trabajar en estos momentos. Y si no hay alimentos, no hay estabilidad social; si no hay alimentos, no hay el bienestar que pretende conquistar el proceso de construcción socialista en nuestro país”.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba destacó el ambiente favorable, de cohesión y de control que se ha visto durante estas jornadas de trabajo, tanto en el organismo central como en los grupos empresariales y empresas visitadas, donde hay “una adecuada interpretación de las transformaciones”.

Al evaluar las estrategias de implementación, señaló que demuestran que aquí “ha existido pensamiento para ese diseño” y que ahora lo importante es que nos apropiemos de él, en lo cual es vital —explicó— el proceso de discusión con todos los trabajadores, para que ellos “también opinen al respecto de esa estrategia y, además, se conviertan en protagonistas de la implementación”.

En un análisis del esfuerzo de los últimos meses para dotar las transformaciones de normas que les confieren gran robustez, Díaz-Canel acotó, sin embargo, “que ninguna ley, ningún decreto y ninguna transformación se ejecuta sola. Esas las hacemos nosotros, las hacen ustedes, con su trabajo diario”.

En otro momento del diálogo, el presidente cubano señaló que “producir alimentos hoy, sin prácticamente ningún combustible, es muy difícil”, a lo que se suma “la migración rural y la disminución de la fuerza de trabajo. Pero frente a ese escenario, la respuesta no ha sido ni de parálisis ni de lamentos, porque aquí —resaltó— no nos vamos a rendir, porque tenemos que producir los alimentos que necesitamos en nuestro país”.

Y “la certeza de que podemos vencer —subrayó— está en los ejemplos de creatividad y de trabajo organizado que existen en este sector y que promueve este Ministerio, y en los productores, que en medio de tantas dificultades demuestran que sí se puede”.

Tomado de Cubadebate (Con información de la web de la Presidencia de la República)

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