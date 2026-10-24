Denuncia Cuba ataque permanente a pilares de la ONU en su aniversario 81

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este sábado que los pilares esenciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentran sometidos a un ataque permanente, al conmemorarse el aniversario 81 de la fundación del organismo multilateral, y llamó a preservarlo, fortalecerlo y hacerlo más democrático y eficaz frente a los desafíos actuales del panorama internacional.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller cubano subrayó la urgencia de rescatar el papel central de la ONU en la gobernanza global y advirtió que principios fundacionales como la paz, la seguridad internacional y la igualdad soberana entre los Estados están siendo vulnerados de manera sistemática.

“Urge preservar y fortalecer” la Organización, escribió Rodríguez Parrilla, quien insistió en la necesidad de acercarla a los pueblos y devolverle su capacidad de acción antes de que el proyecto multilateral quede registrado en la historia como un sueño irrealizado de grandes promesas.

El jefe de la diplomacia cubana aprovechó la efeméride para arremeter nuevamente contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a la que acusó de extender “a placer su absurda y peligrosa doctrina imperialista de imposición de la paz mediante la fuerza”.

En ese sentido, alertó sobre el avance grave del expansionismo, los actos de usurpación y conquista de territorios y recursos naturales, así como la agresión militar y económica contra Estados soberanos, acciones que —denunció— ocurren sin condena internacional alguna.

Las declaraciones del ministro de Exteriores se producen en un contexto de creciente tensión entre La Habana y Washington, a pocos días de la presentación, prevista para el 27 y 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, del proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla desde hace más de seis décadas.

De acuerdo con denuncias formuladas por La Habana, en los últimos días el gobierno estadounidense ha ejercido “presiones extremas e inéditas” de “coerción y chantaje” sobre varios países miembros de Naciones Unidas, con el objetivo de modificar los votos en el debate de la Asamblea General.

El aniversario 81 de la ONU, fundada el 24 de octubre de 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, encuentra al multilateralismo sometido a fuertes tensiones geopolíticas, escenario en el que Cuba ratifica su defensa del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el papel insustituible del organismo en la solución pacífica de los conflictos y la preservación de la soberanía de los Estados.

Tomada de Cubadebate

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