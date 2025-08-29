Reportan evolución favorable pacientes tras atropello masivo en La Habana

La Doctora Iliovanys Betancourt Plaza, Directora General del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “General Calixto García”, confirmó este jueves que las tres pacientes que permanecen hospitalizadas en dicha institución tras el atropello masivo ocurrido el pasado lunes en La Habana evolucionan favorablemente.

La doctora Betancourt precisó que las afectadas se encuentran bajo cuidados médicos con buena respuesta a los tratamientos aplicados y sin que se hayan presentado complicaciones que comprometan sus vidas.

De las tres pacientes que continúan en el centro, una se encuentra propuesta de alta médica, la cual deberá concretarse en las próximas 24 horas. La directora recordó que inicialmente fueron recibidos siete lesionados en el hospital, incluida una menor y su madre, quienes fueron trasladadas el mismo día al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez para su atención especializada. La madre, con lesiones leves, acompañó a la niña durante su traslado.

Lamentablemente, una mujer de 35 años falleció durante las primeras horas tras su llegada al centro hospitalario. El resto de los pacientes, que evolucionaron positivamente, recibieron el alta médica al día siguiente del incidente.

Betancourt Plaza destacó que solo una paciente permanece en cuidados intermedios debido a una lesión maxilofacial de mayor complejidad, aunque su vida no corre peligro y no ha requerido intervención quirúrgica.

La directora resaltó el seguimiento constante brindado por el equipo médico desde el momento del ingreso, con el acompañamiento de autoridades de la Dirección Provincial de Salud y del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Asimismo, se mantuvo una comunicación permanente con los familiares, proporcionándoles toda la información necesaria a través de los canales establecidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a.m. del pasado lunes, cuando un conductor de nacionalidad extranjera residente en el país atropelló a varias personas en distintos puntos de los municipios Centro Habana y La Habana Vieja. El individuo fue detenido por las fuerzas del orden y se encuentra bajo proceso investigativo para esclarecer las circunstancias del lamentable suceso. (ALH)

Tomado de ACN