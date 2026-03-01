Perspectivas del Tiempo para hoy

Sobre el territorio nacional persiste la influencia de las altas presiones migratorias, con su centro en las inmediaciones de La Florida, EE. UU.

Este centro impone débiles gradientes de presión que mantienen vientos variables débiles sobre el archipiélago cubano y del nordeste en zonas de la costa norte. Por otro lado, se localiza una vaguada sobre el golfo de México en niveles medios y altos.

Este sistema impone un flujo húmedo del sur sobre el territorio nacional que ha incrementado el contenido de humedad desde superficie hasta unos 5 kilómetros de altura.

Estas condiciones, unido a los factores locales y la inestabilidad vespertina generada por el calentamiento del día generarán algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en occidente, así como en el interior y sur de la región oriental.

Centro de Pronósticos, INSMET

