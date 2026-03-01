Estado del Sistema Eléctrico Nacional 1 de marzo de 2026

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1718 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4647 MWh, con 802 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1257 MW, la demanda 2203 MW, con 775 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 850 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 420 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de emplazamiento fuel Mariel con 105 MW, la entrada de Patana de Melones con 45 MW, la entrada de 4 motores de la patana de Regla con 35 MW y la entrada de 6 motores de Fuel Moa con 90 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1532 MW con una demanda máxima de 3180 MW, para un déficit de 1648 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1678 MW en este horario.

Unión Eléctrica Nacional

