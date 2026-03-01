Activistas solidarios marcharán en Bogotá en apoyo a Cuba

Integrantes del Movimiento de Solidaridad con Cuba marcharán hoy en apoyo a la autodeterminación de la isla y en rechazo al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial que desde hace más de 60 años le impone Estados Unidos.

La movilización, que tendrá lugar por la carrera séptima de Bogotá, desde el icónico edificio Colpatria hasta la céntrica Plaza de Bolívar, lleva por lema “Gran septimazo con Cuba”.

Debido a la política de asfixia que aplica el gobierno de Washington contra la isla, múltiples son las manifestaciones de respaldo en Colombia hacia el pueblo de la mayor de las Antillas.

Durante la víspera, miembros de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) en Colombia ratificaron su respaldo al pueblo de Cuba en un acto celebrado en la embajada de la isla aquí e hicieron entrega de bienes de primera necesidad.

El donativo, que incluye leche en polvo, pañales para bebés y productos de higiene, fue acopiado gracias a varias asociaciones defensoras de los derechos femeninos.

La vicepresidenta mundial de la FDIM, la luchadora sindicalista y exministra del Trabajo de Colombia Gloria Inés Ramírez, aseguró que esa organización se solidariza con las mujeres cubanas y con todo su pueblo, que desde hace más de seis décadas enfrenta los efectos de un cerco impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

“El bloqueo constituye una política unilateral que vulnera principios fundamentales del derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas con impactos directos sobre la vida cotidiana y los derechos sociales de la población civil”; afirmó la directiva.

Expresó que las mujeres cubanas demuestran fortaleza y resiliencia ante las adversidades y, no obstante, siguen contribuyendo de forma activa a la vida social y cultural.

“La FDIM denuncia que las políticas de bloqueo profundizan las cargas sociales y económicas que enfrentan a las mujeres y demandan atención, recursos y oportunidades que se ven cada vez más restringidas por las presiones externas”, enfatizó.

Prensa Latina

