Teatro D’Sur lleva su arte hasta la primera infancia

El Grupo Teatro D’ Sur llegó hasta el Círculo Infantil Maripositas para el Festival de Unión de Reyes a presentar el espectáculo infantil Canta Juego Teatro.

Las niñas y los niños disfrutaron de una propuesta de lujo, donde jugaron, rieron y dejaron volar la imaginación. La interacción constante convirtió la presentación en un espacio de aprendizaje y alegría compartida.

Wilfredo Ricardo Mesa Ortega, director de la agrupación teatral, resaltó que trabajar para los más pequeños de casa constituye un verdadero privilegio. “Ellos, con su energía contagiosa, su risa constante y su curiosidad innata, son quienes saben querer; porque, como dijo el Apóstol, son la esperanza del mundo”.

Mesa Ortega explicó que realizaron un juego con máscaras que permitió a los infantes identificar gestos y emociones. “Sin dudas, resulta asombroso cómo desde edades tempranas aprenden a diario e imitan a los animales, desarrollando habilidades mientras se divierten”.

A lo largo de los años, Teatro D’ Sur cuenta con una fuerte repercusión en el municipio de Unión de Reyes, donde llevan propuestas artísticas a escuelas, comunidades e instituciones culturales. Su trabajo sistemático contribuye a la formación estética desde infancia y fortalece el movimiento cultural del territorio.

Esta actividad forma parte de las acciones desarrolladas en el contexto de la 46 Jornada de la Cultura, dedicada al centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, reafirmando el compromiso del arte con las nuevas generaciones

Post Views: 2