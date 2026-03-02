Informan sobre accidente de tránsito en Matanzas

Hace breves minutos se registró un accidente vial de fatales consecuencias en el kilómetro 98 de la Vía Blanca, a la entrada de la Zona Industrial de esta ciudad, donde un peatón perdió la vida en el lugar de los hechos.

De acuerdo con informaciones preliminares desde la escena, el siniestro ocurrió cuando el peatón intentó cruzar la arteria vial sin percatarse del paso de una rastra, perteneciente a la Empresa Rayonitro.

Hasta el lugar se han trasladado autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno en el territorio, así como efectivos del Ministerio del Interior (MININT) y del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), quienes certificaron el deceso y procedieron a acordonar el área para las investigaciones correspondientes.

El tránsito en la zona se mantiene con alteraciones mientras se realizan las diligencias de rigor.

(Noticia en Desarrollo)

