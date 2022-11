Cuba participa desde este lunes en el World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias de viajes turísticos más importantes del mundo, con la mirada puesta en la recuperación del mercado británico y europeo.

La delegación cubana a la cita de tres días en el centro de exhibiciones Excel está encabezada por el ministro de Turismo, Juan Carlos García, e integrada por representantes de las principales cadenas hoteleras, agencias de viaje del país caribeño y de la Oficina de Turismo de Cuba en el Reino Unido.

