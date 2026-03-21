Concluyen investigaciones en mapa geológico de Cuba

Profesionales cubanos en cartografía geotemática concluyeron en 2025 trabajos en el mapa geológico de Cuba a escala 1:150 000, informó la Dirección de Geología del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Algo similar hicieron con el hidrogeológico a escala 1:100 000 y el geoquímico en forma global, nacional y regional, de acuerdo con un resumen de sus directivos sobre los resultados de su gestión el año pasado.

En el caso del geológico concluyeron tres hojas en áreas de Siguanea y Caleta de Carapachibey, por la Empresa Geominera Isla, y en Sibanicú, a cargo de la de Camagüey, según la propia fuente de información.

Respecto al hidrogeológico, mencionó la terminación de ocho hojas en Pinar del Río, Boca del Mariel, Artemisa, Las Cayamas, Jovellanos, Cabo Lucrecia, Banes y Santi Spíritus.

Todas, agregó, por iniciativa de la Empresa de investigación y proyectos hidráulicos territoriales, del Grupo Empresarial de Gestión Integrada de Aguas Terrestres, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulico, al igual que la investigación hidrogeológica de la Cuenca Maceo-San Germán, en la provincia de Holguín.

Los geoquímicos, a su vez, finalizaron el muestreo global, con 366 muestras de suelos en 177 puntos del país, realizado por entidades del El Grupo Empresarial Geominero Salinero.

También en 2026 deben completar el Atlas Geoquímico Global de Cuba y la toma de muestras nacionales en una labor que cuenta con la colaboración del Servicio Geológico de China.

En cuanto al geomorfológico, acabaron la actualización de su metodología y este año lo harán con nueve hojas y actualizarán otras seis, todas ejecutadas por la empresa de Geocuba Oriente Norte.

Lino Luben Pérez/ACN

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