Este sábado, novedad literaria en Festitim

«Siguiendo el rastro del pequeño príncipe», volumen manufacturado que contiene testimonios y comentarios críticos acerca del más reciente estreno de la Compañía Teatro de las Estaciones, se incluye entre las novedades de la jornada de hoy en ocasión del 16 Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim).

El libro con sello de Ediciones Vigía y diseño de Zenén Calero, propone una compilación, realizada por Rubén Darío Salazar, de miradas opinativas a la obra Un rastro en las estrellas; la presentación tendrá lugar en la Casa de la Memoria Escénica y estará a cargo de Amarilys Ribot.

Este es un libro dispuesto a ofrecer al público la oportunidad de descubrir, escudriñar y mirar hacia lo profundo lo que es un espectáculo, enfatizó Salazar, director de Teatro de las Estaciones y encargado de la regiduría artística del Festitim.

El teatro es efímero pero ejemplares como los de Ediciones Vigía permanecen, se pueden repasar cuantas veces se sienta la necesidad de leer o seguir las huellas del rastro del pequeño príncipe, afirmó acerca de la compilación que enriquecerá la presente edición del Festitaller.

Criterios de especialistas como Norge Espinosa y Frank Padrón conforman el segundo ejemplar de la trilogía de bitácoras teatrales dispuestas a llevar al público asiduo a la Sala Pepe Camejo, sede de Las Estaciones, una visión diferente de sus espectáculos.

Flavia de los Angeles Contreras Vega/ACN