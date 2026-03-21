Entre músicos y poetas

El mes de marzo deviene feliz momento de la cultura matancera. En ese espacio de tiempo en que el invierno empieza a rendir armas frente a la primavera, diversas manifestaciones artísticas se explayan por toda la extensión de la ciudad de músicos y poetas.

Patria pequeña de Milanés, Plácido*, Byrne, Agustín Acosta, Carilda Oliver Labra entre tantos otros la poesía ocupa un lugar prominente en la naturaleza de sus creadores. Y marzo es pródigo en la en eventos y celebraciones, que animan la fértil memoria de sus poetas, escritores, músicos, artistas de la plástica, actores y titiriteros, con una verdadera avalancha de encendidos tonos.

Por eso, cuando asistimos al Día Mundial de la Poesía, nos parece, -más bien sabemos – que llevamos semanas celebrándola, cantándola, arropándola con sus mejores galas, aunque la cultivemos con pasión todo el año.

Desde el año 2000, cada 21 de marzo el mundo celebra la poesía, convocado por la UNESCO. La fiesta procura perpetuar la manifestación oral y literaria que se cultiva desde los orígenes de la humanidad en las más diversas geografías. Una manifestación de respeto, armonía y paz entre los pueblos debería presidir la celebración.

Ocasión para rendir homenaje a los poetas, defender las tradiciones orales y literarias de la poesía, su escritura y lectura, así como validar el ecumenismo de la poesía con las demás manifestaciones artístico-culturales.

Aunque la fiesta del libro en Matanzas, no haya podido realizarse como cada año, el tercer mes del año ha gozado de una programación cultural intensa para la Atenas de Cuba.

El 3 de Marzo, Día del Poeta en Cuba, se rindió homenaje al Poeta de la Bandera. El natalicio 165 de Bonifacio Byrne Puñales, constituyó justo momento de recordación a uno de los más significativos poetas matanceros.

¿No la veis? Mi bandera es aquella

que no ha sido jamás mercenaria,

y en la cual resplandece una estrella

con más luz, cuanto más solitaria.

A su vez el Premio Provincial de Literatura Bonifacio Byrne, fue otorgado al creador Abel González Fagundo por su poema Fotogramas, como parte de la jornada Marzo Literario.

Por su parte, el XXIX Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago Querol, organizó la fiesta de los pintores, escultores y fotógrafos matanceros.

Entre las diversas técnicas y narrativas concursantes el Gran del evento recayó en la obra Homenaje a mi padre, del artista Edel Arencibia.

De igual modo marzo se fue de jolgorio con sus artesanos artistas. El VIII Salón Provincial El Artesano inaugurado en la sede yumurina de la Asociación Nacional de Artesanos Artistas entregó sus premios alas diversas manifestaciones en concurso. Pasarelas y la actuación de agrupaciones musicales engrandecieron el esperado espacio cultural.

Por estos días la ciudad se ilumina con las peripecias de títeres y actores. La 16 edición del Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas, propicia la alegría de grandes y mayores en la relevante fiesta del teatro que cada dos años convoca la Atenas de Cuba.

Entonces cabe señalar que el Día Mundial de la Poesía en Matanzas viene acompañado de numerosas y variadas actividades que engrandecen las más preciadas manifestaciones del arte.

Justo este día, también recordamos al destacado poeta matancero Nestor Ulloa, y a la inolvidable Dora Alonso, cuyo personaje literario Pelusín del Monte, devino Títere Nacional, ambos fallecidos esta fecha y que constituyen luminarias del quehacer cultural de la provincia.

Así recordamos a Violeta Casal, voz de Radio Rebelde desde los días heroicos de la Sierra Maestra y a Celina González, la inconfundible Reina del Punto Cubano, nacidas en Matanzas, la primera el 26 de marzo de1916 y la segunda el 16 de marzo de 1929.

No hay dudas que marzo acapara para la cultura matancera memorables fechas, acontecimientos y eventos que engrandecen la historia de nuestro pueblo.

Gabriel de la Concepción Valdés, «Plácido», nacido en La Habana, desarrolló en Matanzas su arte poética y aquí terminaron sus días por criminal condena de la Colonia.

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