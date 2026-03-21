Matanzas

Instalan paneles solares fotovoltaicos en centros de la salud pública en Los Arabos

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Matanzas #salud pública en Los Arabos #TVYumuri

Sistemas de paneles solares fotovoltaicos para garantizar servicios esenciales de Salud, son instalados en centros asistenciales de los Arabos, como parte de la estrategia gubernamental para mantener la continuidad de la atención médica aun en medio de la compleja situación energética.

La utilización de nuevos kits solares, del sistema de dos kilowatts de potencia, se instalan en los policlínicos extensión San Pedro y Juan Guarberto Gómez, así como en los hogares de anciano y materno de la localidad.

Aniusky Fonseca Hernández, directora municipal de salud en el territorio arabense, ponderó el impacto positivo que tendrá la puesta en funcionamiento de estos equipos, por cuanto mejorará considerablemente la atención en los cuerpos de guardia, hogares de ancianos y maternos, fundamentalmente.

La instalación de estos sistemas no solo garantiza la continuidad de servicios esenciales,sino que también reduce la dependencia de combustibles fósiles y genera ahorros significativos para las instituciones y los hogares beneficiados.

La provincia de Matanzas ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad y el bienestar de su personal sanitario con la distribución de estos paneles solares, que no solo fortalecen la infraestructura energética, sino que representan un reconocimiento al esfuerzo del personal sanitario.

Isael Borges Rivero/Radio Llanura de Colón

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