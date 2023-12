El Buró Político rinde cuentas de su gestión

Como ha sido habitual en eventos de este tipo, el Buró Político rindió cuentas sobre su trabajo desde el Vl Pleno, realizado en mayo último.

El informe fue presentado por uno de sus integrantes y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, quien expuso los asuntos fundamentales que han suscitado el análisis y la actuación del Órgano Partidista en el periodo.

El país ha continuado afrontando una compleja situación económica y social, consecuencia del cerco imperialista de máxima presión y asfixia total, que no cesa en su fracasado intento de derrocar a la Revolución, afirmó Morales Ojeda, quien expresó que persisten insuficiencias en el aprovechamiento de todas las reservas en el ámbito económico y social.

Al respecto informó que se han intensificado las acciones para revertir la situación, encontrar alternativas con creatividad y con nuestros propios esfuerzos. La producción de alimentos, el uso racional de los recursos, en especial los portadores energéticos y el incremento de la oferta de bienes y servicios a la población han sido prioridades de la dirección del Partido a todos los niveles.

Sobre los resultados de los intercambios de los dirigentes del país con autoridades provinciales, expresó que se insistió en el papel del coordinador político, el funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas. En ellos también se ratificó la importancia de la Estrategia de Desarrollo Local en aras de que cada territorio produzca alimentos para su población, asumiendo lo importando como un complemento. En este sentido también indicó incrementar la entrega de tierras para autoconsumo y aprovechar las reservas en la agricultura urbana y suburbana.

Otro tema analizado fue el aseguramiento a la zafra 2023-2024. En tal sentido se demandó un mayor control desde el inicio de los aseguramientos, un incremento en la siembra de caña, cultivar alimentos en las áreas aledañas a los centrales que no molerán y la preservación de los mismos.

Por su significado para la economía, el Proceso de Bancarización fue otra cuestión en la que se enfrascó el Buró Político durante estos meses. De igual manera, analizó la imperiosa necesidad de ordenar las relaciones entre los diferentes actores de la economía y de poner coto a las ilegalidades.

Al referirse a la situación de la generación eléctrica comentó que el déficit de combustibles es el factor principal de la situación actual con la demanda y reconoció que la estrategia presentada por el Ministerio de Energía y Minas demostró su efectividad en el verano. Aseveró que existen reservas en el ahorro.

Durante el periodo se ratificó la Política de la vivienda aprobada y se identificaron problemas de controles e incumplimientos y se señaló la importancia de incentivar la producción de materiales para la construcción a nivel local. También se indicó potenciar la construcción de viviendas para los trabajadores por las empresas y entidades a partir de las utilidades generadas.

La Unión de Jóvenes Comunistas desempeña un papel clave en el presente y el futuro del país, sobre este tema se evaluó, entre otras cuestiones, la necesidad de continuar fortaleciendo su funcionamiento y la atención a jóvenes del sector no estatal. Además se abordó al Estrategia para revitalizar y fortalecer la labor de la Federación de Mujeres Cubanas.

En su intervención el Secretario de Organización informó de avances en las relaciones con Partidos de varias regiones del mundo y destacó la fructífera actividad internacional del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Desde el Vl Pleno se efectuaron nueve reuniones en las cuales se abordaron 54 temas y se adoptaron 77 acuerdos.

Otros asuntos que requirieron la atención del Buró Político fueron la Ley de Empresas, las medidas para incrementar la disponibilidad de divisas, la política de cuadros, la atención a las organizaciones de base, el programa educativo dirigido a la prevención del consumo de drogas y las acciones para la revalorización de la ruralidad.

Morales Ojeda comentó que se arriba al aniversario 65 de la Revolución en una situación retadora, pero no existe la menor duda de que la superaremos con la militancia a la vanguardia, inspirados en las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro, del General de Ejército Raúl Castro y con las orientaciones del Primer Secretario. También aseguró que en todo lo evaluado el énfasis ha sido y debe ser cada vez más, atender lo que no se alcanzó, no se hizo bien o requiere de una eficiencia superior, siempre con un enfoque realista y optimista convencido de las razones que nos asisten y de las responsabilidades asumidas ante la militancia y el pueblo.

CAMINANDO JUNTO AL PUEBLO Y POR EL PUEBLO

Posterior a la presentación del informe, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, José Ramón Monteagudo Ruiz, catalogó de intensa la gestión del Buró Político reflejada en el número y la diversidad de los temas abordados y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos. Resaltó la importancia de los intercambios con las provincias encabezados por la máxima dirección del país.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, sugirió que el Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana debe ser firmado por todos los que dirigen y agregó que todo el que tenga subordinados debe sentirse un cuadro de la Revolución.

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Susely Morfa González, dijo que la dirección del país ha mostrado nuevos caminos para enfrentar las situaciones difíciles.

Aseguró que se deben continuar multiplicando las experiencias positivas y refirió que ha sido un año en el que el enemigo no ha descansado en su afán de generar el caos en la nación. Tenemos la voluntad de vencer los obstáculos caminando junto al pueblo y por el pueblo.

En tanto, la directora del diario Granma, Yailin Orta Rivera, enfatizó en la concordancia de los temas abordados con el sentir y las preocupaciones del pueblo. Se han abordado cuestiones relativas a la inflación, el déficit de divisas, la oferta de bienes y servicios, salud, educación, poder popular y la situación de los pensionados. Se percibe la preocupación por honrar el llamado del Primer Secretario del Comité Central del Partido de pasar del diagnóstico a la acción.

