Con la bandera de la ignorancia

Por ignorancia se entiende la falta de conocimientos, asociada a una carencia de comprensión. Ignorante, entonces, es quien desconoce o no comprende algo.

Hasta aquí vale la definición cuando la persona no es responsable de su ignorancia. Pero quien va más allá se pregunta qué sucede cuando no sabemos porque no queremos, o no reconocemos porque nos negamos a ello, y entiende entonces el fenómeno de la ignorancia motivada, aquella que se produce cuando elegimos, de manera más o menos consciente, no saber más, no profundizar, no comprender.

Afirman los sicólogos que “esa ignorancia es terriblemente peligrosa porque suele conducir a posturas extremas y cercena nuestra capacidad para seguir creciendo y madurando”.

Por estos días Facebook nos convence de que es real la existencia de la ignorancia motivada. No es tan difícil recurrir a un diccionario virtual cuando dudamos ante la ortografía de una palabra. Quien se respete a sí mismo se asistirá de este recurso antes que exponerse a la burla. Pero no: lo mismo les da el uso de la s por la c que escribir buro por burro.

Ya lo había dicho Goethe, el escritor alemán autor de Fausto: “Nada hay más terrible que una ignorancia activa”. El filósofo Karl Popper pensaba lo mismo: “La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la negativa a adquirirlo”.

La presencia de la ignorancia activa se hace evidente de muchas maneras, y llega hasta cualquier nivel cuando ya tenemos una idea formada y elegimos no escuchar o dar valor a los argumentos contrarios.

Ocurre que desarrollamos una concepción del mundo a partir de determinadas ideas y creencias, y tememos que las opiniones contrarias puedan desestabilizarnos. Por eso preferimos ignorar todo lo que no se corresponde con nuestra visión, y eso significa, a la larga, que, en el fondo, la ignorancia motivada es una expresión del miedo.

Al parecer, mire qué cosa, el primer paso de la ignorancia es presumir de saber.

Deshacerse de la ignorancia en realidad no es difícil, pues basta estudiar. Pero renegar de ella incluye rechazar nuestra zona de confort. Si usted comenta con un amante del reguetón que existe una música más sublime y edificante que aquella que escucha habitualmente, encontrará oídos sordos.

Aunque no podemos deshacernos fácilmente de estereotipos y creencias, sí podemos de inicio ponerlos en duda, y avanzar. Vale recordar que, como ya dijo Platón desde antes de nuestra era, la ignorancia es la semilla de todo mal.