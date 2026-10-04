Miles de personas denuncian en Francia el uso de pesticidas

Unas ocho mil personas, según la prefectura, y 15 mil, de acuerdo con los organizadores, se congregaron este sábado para exigir un “basta de pesticidas” y denunciar los “estragos de la agroquímica”.

Bajo la consigna “las víctimas ya no quieren morir en silencio”, enfermos de cáncer y agricultores buscaron movilizar a la opinión pública para abandonar los pesticidas con una marcha frente a la fábrica de unas de las mayores empresas en el mundo del citado sector.

A esa manifestación también asistieron profesionales sanitarios, activistas y ciudadanos comprometidos con la defensa de la vida, describió el canal de televisión BFM-TV.

La demostración fue convocada por cuatro organizaciones: Soulèvements de la Terre, la Confederación Campesina, el Colectivo de Apoyo a las Víctimas de los Pesticidas de Occidente y Cancer Colère.

Esa marcha partió de Gaillon, en el departamento de Eure, y tomó dirección a Saint-Pierre-la-Garenne. El recorrido no fue elegido al azar, pues allí se encuentra desde hace más de 70 años una de las fábricas de Syngenta. (ALH)

Tomado de Prensa Latina