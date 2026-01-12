Ciencia

El tiempo en Cuba para el 12 de enero de 2026

Por Redacción TV Yumurí

Amanecerá parcialmente nublado en gran parte del país, se nublará en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. En la tarde estará parcialmente nublado y nublado en la región occidental con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de la costa norte, en el resto del país las lluvias serán escasas.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 19 y 22 grados Celsius, superiores hacia zonas costeras, inferiores en localidades puntuales del interior.

Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores.

Estará amaneciendo con oleaje en la costa norte occidental y oriental, incrementándose hasta marejadas en el norte de occidente. En el resto de las costas predominará el poco oleaje.

(Fuente: Instituto de Meteorología)

 

 

By Redacción TV Yumurí

