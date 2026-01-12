El tiempo en Cuba para el 12 de enero de 2026

Amanecerá parcialmente nublado en gran parte del país, se nublará en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. En la tarde estará parcialmente nublado y nublado en la región occidental con algunos chubascos y lluvias, principalmente en zonas de la costa norte, en el resto del país las lluvias serán escasas.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 19 y 22 grados Celsius, superiores hacia zonas costeras, inferiores en localidades puntuales del interior.

Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores.

Estará amaneciendo con oleaje en la costa norte occidental y oriental, incrementándose hasta marejadas en el norte de occidente. En el resto de las costas predominará el poco oleaje.

(Fuente: Instituto de Meteorología)

