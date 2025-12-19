El cielo nocturno en 2026

Alineaciones planetarias, Superlunas, las tradicionales lluvias de estrellas, dos eclipses totales, uno de Sol y otro de Luna, constituyen algunos de los principales acontecimientos astronómicos del 2026, que resalta la revista National Geografic.

El año arranca con una Superluna que se acercará a Júpiter el 3 de enero, y una semana después el ese planeta alcanzará su oposición, momento en el que la Tierra se sitúa justo entre el gigante gaseoso y el Sol.

La última semana de febrero trae una alineación de planetas, también conocida como desfile planetario. Justo después del atardecer, se podrá divisar a Venus, Mercurio y Saturno al oeste.

Para marzo, el día 3, ocurrirá un eclipse total de Luna, fenómeno astronómico que teñirá a nuestro satélite natural de tonos naranjas.

Se trata de la conocida Luna de sangre, que sucede al moverse la Tierra entre el Sol y la Luna, y su sombra cubre completamente la superficie lunar.

En el hemisferio norte, el 20 de marzo, el equinoccio de primavera trae un clima más cálido y días más largos. Los equinoccios suelen producir impresionantes auroras, probablemente debido a la inclinación de la Tierra.

Tres meses después, en junio, Venus y Júpiter tendrán una conjunción, aparecerán cerca uno del otro sobre el horizonte occidental. Mercurio también será visible en las cercanías durante aproximadamente una hora después de la puesta del sol.

Hacia el este justo después de la medianoche del 7 de agosto, cuando la luna creciente comience a pasar frente y ocultará al cúmulo estelar las Pléyades.

Otro eclipse total ocurrirá el 12 de agosto, esta vez de Sol, que atravesará partes del océano Ártico, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, una franja remota de Portugal y el norte de España.

Tendrá una duración de aproximadamente cinco horas, con la Luna deslizándose lentamente frente al Sol y luego alejándose. La fase más espectacular, la totalidad, durará solo uno o dos minutos.

Coincidirá con el pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas, famosas por sus meteoros rápidos y brillantes, ya que la Tierra atraviesa directamente los escombros del cometa Swift-Tuttle.

Casi al finalizar el año, el 25 de noviembre ocurrirá la segunda Superluna, que se vuelve aún más espectacular al amanecer, coincidiendo con el atardecer. La luna llena de noviembre se conoce tradicionalmente como «luna de castor», pero algunos la conocen como «luna de escarcha.

El 23 de diciembre, ocurrirá la Superluna más cercana y de mayor tamaño del año, y los planetas Júpiter y Marte aparecerán ligeramente por debajo de la Luna en el horizonte oriental justo antes de la medianoche, mientras Saturno también será visible sobre el horizonte occidental después del atardecer. (ALH)

Tomado de Prensa Latina