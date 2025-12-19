Vietnam y Canadá en Encuesta Deportiva de Prensa Latina

El Diario Cultura y Deportes de Vietnam y Correo Canadiense aportaron votos en la Encuesta Deportiva de Prensa Latina, que suma participación de medios de comunicación de 20 países.

Ambas publicaciones respaldaron la elección de la triplista cubana Leyanis Pérez como Mejor Atleta Femenina de Latinoamérica en la temporada, quien elevó a 48 las preferencias en un listado con 15 mujeres con al menos un sufragio.

Perteneciente a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el Diario Cultura y Deportes respaldó en la categoría masculina al astro argentino Lionel Messi y nominó en colectivos al equipo cubano juvenil de béisbol 5.

En su quinta presencia consecutiva en el sondeo de Prensa Latina desde 2022, Correo Canadiense apoyó entre los hombres al tenimesista brasileño Hugo Calderano y al conjunto dominicano de béisbol Leones del Escogido.

Cuando restan menos de 72 horas para el cierre de la consulta, el lanzador cubano Liván Moinelo comanda el apartado varonil con 22 votos, por delante de Messi (14) y del halterista colombiano Yeison López (siete), segundo y tercero, en ese orden.

En equipos, la selección Albiceleste mantiene el primer lugar con 25 papeletas camino a repetir su dominio del año pasado, seguida de cerca por el elenco cubano de béisbol 5, que llegó a 20.

La 61 edición de la Encuesta Deportiva de Prensa Latina permanecerá abierta hasta el próximo lunes y sigue recibiendo votos desde todas las latitudes a través del correo oficial del certamen: deportes@prensa-latina.cu.

Tras el anuncio oficial de los ganadores, Prensa Latina entregará los premios en una conferencia posterior, ocasión en la que también se reconocerá a Javier Sotomayor, recordista mundial del salto de altura y máximo vencedor cubano de la encuesta, con cinco triunfos.

El sondeo de este año rinde homenaje al Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro, impulsor del movimiento deportivo cubano, y recuerda además los cinco años del fallecimiento del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, ganador de esta consulta en 1986. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

